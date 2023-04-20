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Survivor Aycan Yanaç'ın son pozlarına yorum yağdı! "Yüzün uzamış resmen"

20.04.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonunda yer alan yarışmacılardan Aycan Yanaç sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Survivor Aycan son pozlarında değişimiyle gündeme geldi. Aycan Yanaç'ı görenler "Yüzün uzamış estetiği abarttı" dedi.

Survivor Aycan Yanaç'ın son pozlarına yorum yağdı! "Yüzün uzamış resmen"

Survivor yarışmasıyla şöhretini arttıran futbolcu Aycan Yanaç pozlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde başörtülü poz vererek adından söz ettiren eski yarışmacı son pozlarıyla da gündeme geldi.

Daha önce çene estetiği yaptırdığı iddialarıyla adından söz ettiren Aycan Yanaç'ın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı.

Ekran Alıntısı

Survivor Aycan'ı görenler "Kendine ne yaptın?", "Yüzün uzamış resmen", "Doğal halin daha iyiydi" yorumlarında bulundu.

Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle oğluna poz verdi Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle oğluna poz verdi

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HAMİLE Mİ?

Bir takipçi ise Aycan'a "Hamile" yazdı. Aycan Yanaç bu mesaja eliyle yüzünü kapatan kadın emojiis koyarak iddiayla dalga geçti.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç sosyal medya

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