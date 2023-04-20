Survivor Aycan Yanaç'ın son pozlarına yorum yağdı! "Yüzün uzamış resmen"

Survivor yarışmasıyla şöhretini arttıran futbolcu Aycan Yanaç pozlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde başörtülü poz vererek adından söz ettiren eski yarışmacı son pozlarıyla da gündeme geldi.

Daha önce çene estetiği yaptırdığı iddialarıyla adından söz ettiren Aycan Yanaç'ın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı.

Survivor Aycan'ı görenler "Kendine ne yaptın?", "Yüzün uzamış resmen", "Doğal halin daha iyiydi" yorumlarında bulundu.

HAMİLE Mİ?

Bir takipçi ise Aycan'a "Hamile" yazdı. Aycan Yanaç bu mesaja eliyle yüzünü kapatan kadın emojiis koyarak iddiayla dalga geçti.





