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Şevval Sam derin göğüs ve bacak dekoltesiyle oğluna poz verdi

20.04.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam yıllara meydan okuyor. Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve sesiyle dikkat çeken Şevval Sam son olarak kendisi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin'e poz verdi. Oyuncunun derin göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.

Şevval Sam derin göğüs ve bacak dekoltesiyle oğluna poz verdi

Fenomen dizis Yasak Elma dizisinde sosyetik bir cemiyet kadınını canlandıran Şevval Sam adeta yıllara meydan okuyor. Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şevval Sam'ın oğlu oyuncu Taro Emir Tekin Yasak Elma setinde annesini ziyaret etti.

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Tekin sette annesinin doğal hallerini çekti. İddialı tarzıyla her dair gündeme gelen ve beğeni toplayan Yasak Elma'nın Ender'i derin göğüs dekoltesiyle pozlar verdi.

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Şevval Sam'ı görenler "Gittikçe gençleşiyorsun" yorumlarında bulundu.

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Taro Emir annesinin izinden giderek oyuncu olmuştu ve Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünün sahibi olarak annesini gururlandırmıştı.

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Şevval Sam Oyuncu karakteri kelebe

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