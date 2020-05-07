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Survivor Aycan Yanaç'tan Mert için olay sözler: Bundan sonra ben yokum

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 00:29 | Son Güncelleme

Survivor ünlüler takımında Aşkım'ın adaya veda etmesinin yankıları sürüyor. Elenen Aşkım ile çok yakın olan Aycan Yanaç, verdiği röportajda kendini eleme adayı olarak yazdıran Mert için olay sözler söyledi.

Survivor Aycan Yanaç'tan Mert için olay sözler: Bundan sonra ben yokum

Survivor 2020'de bu hafta ünlüler takımından Mert Öcal yüksek oy aldığı için kendi adını arkadaşlarına yazdırmış ve eleme adayı olmuştu. Ancak sms oylamasında Mert'in ilk sıralarda yer alması nedeniyle adaylığı düşmüştü. Kurallar gereği 3 eleme adayı çıkacağı için Ersin de Aşkım'ın adını söylemiş ve adaya veda eden isim Aşkım olmuştu.

"KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN YAPTI"

Ünlüler takımında Mert'in yaptığı strateji yüzünden Aşkım'ın elendiğini söyleyen Aycan, "Ona çok kızgınım" dedi. Aycan açıklamasında, "Mert'i dinleyip bir strateji yaptık. Ama bu strateji bize patladı. Yaptığı strateji sadece kendisini kurtarmak içindi. Bu duruma gerçekten çok kızgınım. Aşkım en yakınımdı küçük kardeşim gibi görüyordum. Akşam kampa geldik 'Aşkım iyi kızdı' sabah ise 'Aşkım kimdi?' gibi konuşuluyor. Aşkım unutulmuş herkes kendi derdine düşmüş. Aldığım kararlar onları üzebilir, bundan sonra ben yokum" dedi.


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