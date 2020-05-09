Survivor Aycan Yanaç'tan olay sözler: Benim Survivor'ım buraya kadarmış

Survivor 2020'nin 70. bölümünde ekrana gelen ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları, orman evinde bir gün geçirmek, akşam yemeği ve pasta ödülü için yarıştı.

Ancak oyunu kaybeden ünlüler takımı büyük üzüntü yaşadı. Oyun sonrasında adeta çöküp kalan Aycan Yanaç takım arkadaşı Elif'e içini döktü. Moral bozukluğu yaşayan Aycan'ın "Bitmedi artık ya. Bundan sonra istesem de güçlü kalamam. Benim Survivor'ım buraya kadarmış" sözleri Elif'i de şaşırttı.

AYCAN ALDIĞI HABERLE YIKILMIŞTI

Survivor'da geçtiğimiz haftalardaki iletişim ödülünde dışarıdaki arkadaşlarından şifreli haber alan Aycan Yanaç uzun süre bunun üzüntüsünü yaşamıştı. Acun Ilıcalı da Aycan'ın şifreli konuşmasını çözmüştü. Aycan Almanya'daki sevgilisiyle ilgili aldığı haberden sonra yaşadığı moral bozukluğunu uzun süre üstünden atamamıştı. İlerleyen günlerde ise Acun Ilıcalı bir dahaki iletişim ödülünde isterse arkadaşıyla görüşebileceğini söylemiş ancak Aycan bunu kabul etmemişti.



