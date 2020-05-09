MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aycan Yanaç'tan olay sözler: Benim Survivor'ım buraya kadarmış

Survivor Aycan Yanaç'tan olay sözler: Benim Survivor'ım buraya kadarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 02:36 | Son Güncelleme

Survivor 2020 son bölümde ödül oyununu kaybeden ünlüler takımında moraller bozuldu. Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Aycan Yanaç'ın oyun sonrasındaki "Benim Survivor'ım buraya kadarmış" sözleri dikkat çekti.

Survivor Aycan Yanaç'tan olay sözler: Benim Survivor'ım buraya kadarmış

Survivor 2020'nin 70. bölümünde ekrana gelen ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları, orman evinde bir gün geçirmek, akşam yemeği ve pasta ödülü için yarıştı.

Ancak oyunu kaybeden ünlüler takımı büyük üzüntü yaşadı. Oyun sonrasında adeta çöküp kalan Aycan Yanaç takım arkadaşı Elif'e içini döktü. Moral bozukluğu yaşayan Aycan'ın "Bitmedi artık ya. Bundan sonra istesem de güçlü kalamam. Benim Survivor'ım buraya kadarmış" sözleri Elif'i de şaşırttı.

AYCAN2

AYCAN ALDIĞI HABERLE YIKILMIŞTI

Survivor'da geçtiğimiz haftalardaki iletişim ödülünde dışarıdaki arkadaşlarından şifreli haber alan Aycan Yanaç uzun süre bunun üzüntüsünü yaşamıştı. Acun Ilıcalı da Aycan'ın şifreli konuşmasını çözmüştü. Aycan Almanya'daki sevgilisiyle ilgili aldığı haberden sonra yaşadığı moral bozukluğunu uzun süre üstünden atamamıştı. İlerleyen günlerde ise Acun Ilıcalı bir dahaki iletişim ödülünde isterse arkadaşıyla görüşebileceğini söylemiş ancak Aycan bunu kabul etmemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Survivor'da olay! Acun Yasin'i kovduSurvivor'da olay! Acun Yasin'i kovdu
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Batman Valisi'nden kritik açıklama

Batman Valisi'nden kritik açıklama

Evde 'kendiliğinden' çıkan yangınlar olay olmuştu! Yeni gelişme

Evde 'kendiliğinden' çıkan yangınlar olay olmuştu! Yeni gelişme

Bir kent diken üstünde! Doç. Dr. Enginyurt'tan sert tepki: Çok cahiliz

Bir kent diken üstünde! Doç. Dr. Enginyurt'tan sert tepki: Çok cahiliz

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

O isme sert tepki! 'Reklam için beni kullanma'

O isme sert tepki! 'Reklam için beni kullanma'

Onu tanıdınız mı? Sosyal medyayı sallayan poz

Onu tanıdınız mı? Sosyal medyayı sallayan poz

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Koronavirüs olmuştu! Vatandaşa laf atınca...

Koronavirüs olmuştu! Vatandaşa laf atınca...

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kavak Yelleri oyuncuları 14 yıl sonra yeniden buluştu! Pinhani'den Dön Bak Dünyaya klibi

Kavak Yelleri oyuncuları 14 yıl sonra yeniden buluştu!

Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i oyundan kovdu! Evrim'den olay sözler! Survivor 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da olay! Acun Yasin'i kovdu

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da Sercan ile Ardahan kavgası! "Şaklabanlık yapma"

Survivor'da ortalık karıştı! "Şaklabanlık yapma"

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 8 Mayıs Cuma Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da kim elendi?

Survivor'da Ardahan ile Evrim arasında dikkat çeken Nisa sohbeti: Takımı yarı yolda bıraktı

Survivor'da Ardahan ile Evrim'in Nisa konuşması!

Survivor finali ne zaman olacak? Acun Ilıcalı: Hayal ettiğimiz gibi bir final olmayabilir

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.