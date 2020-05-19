Survivor Barış, Acun Ilıcalı'ya yalan mı söyledi? "Gözünün içine baka baka.."

Survivor'daki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Evrim ve Barış'ın konuştuğunu görünce sebebini sordu. Ancak Evrim, bu soruya cevap veremezken, Barış da toka yalanını söyleyerek olaydan sıyrılmıştı. Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk, bu konuda Barış'ın Acun Ilıcalı'ya yalan söylediğini belirtirken, Murat Özarı da bu durumun abartılacak bir yönü olmadığını ifade etti.

Survivor Ekstra'da konuşulcan konu hakkında Semih Öztürk, Barış'ın yalan söyleyerek hata yaptığını belirterek " Acun Ilıcalı'nın bunu öğrenmeyeceğini mi sanıyorsun. Nice yarışmacı davranışı değerlendirdim, türlü türlü yarışmacılar arasında entrika çevirenleri gördüm ama ilk defa Acun Ilıcalı'nın gözlerinin içine baka baka yalan söylediğini gördüm" dedi

Murat Özarı da Semih Öztürk'ün bu konuda Barış'ın açığını aradığını söyledi ve "Barış'ın Evrim'i satmamak için bunu yaptı ve bu yalan değil" ifadelerini kullandı.

