Survivor Barış Murat Yağcı, sms birincilikleri ile Survivor tarihine geçti

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonluk adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, üst üste 8. defa SMS birinciliğini alarak rekor kırdı.

Yaşadığı sakatlıklara rağmen hayranları tarafından oylamalarda desteklenen Barış, sms oylamalarında birinciliğini sürdürüyor. desteklerini hayranları tarafından yalnız bırakılmayan Yağcı, SMS sıralamasında üst üste birinci geldi.

Bu haftaki eleme adayı gösterilen Barış, sms birinci olması nedeniyle dokunulmazlık oldu.

Survivor'dan önce Aramızda Kalsın, Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ve Şevkat Yerimdar gibi dizilerde rol alan Barış Murat Yağcı'nın Instagram'da takipçi sayısı ise 1,7 milyona ulaştı.

