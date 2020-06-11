MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Barış Murat Yağcı, sms birincilikleri ile Survivor tarihine geçti

Survivor Barış Murat Yağcı, sms birincilikleri ile Survivor tarihine geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 20:52 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında performansıyla beğeni toplayan yarışmacısı Barış Murat Yağcı, Survivor tarihinde bir ilke imza attı. Survivor Barış, sms oylamasında üst üste 8. defa birinci oldu.

Survivor Barış Murat Yağcı, sms birincilikleri ile Survivor tarihine geçti

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonluk adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, üst üste 8. defa SMS birinciliğini alarak rekor kırdı.

Yaşadığı sakatlıklara rağmen hayranları tarafından oylamalarda desteklenen Barış, sms oylamalarında birinciliğini sürdürüyor. desteklerini hayranları tarafından yalnız bırakılmayan Yağcı, SMS sıralamasında üst üste birinci geldi.

barış

Bu haftaki eleme adayı gösterilen Barış, sms birinci olması nedeniyle dokunulmazlık oldu.

Survivor'dan önce Aramızda Kalsın, Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ve Şevkat Yerimdar gibi dizilerde rol alan Barış Murat Yağcı'nın Instagram'da takipçi sayısı ise 1,7 milyona ulaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı Fotoğraf mı, resim mi? Sosyal medyada olay yarattı
Ünlü şarkıcı ve yeğeni kaza geçirdi!Ünlü şarkıcı ve yeğeni kaza geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

O ilimizde ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 900'ü buldu

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

İstanbullular dikkat! AKOM uyardı

İstanbullular dikkat! AKOM uyardı

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Kızı paylaştı! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
hiçbir şey yapmadan survivor kazanan yarışmacı olarak tarihe geçecek!! son derece gereksiz bir eleman.haftalarca sakatım diye ortada yoktu ama iş yavaş yavaş bireysele dönmeye başlayınca birden iyileşiverdi!!
Efendi çocuk
milletin dolaptaki pastasını yiyen barış hiç unutulmayacak bir davranış. sana kim oy veriyor anlamıyorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor yarışmacıları ile Acun Ilıcalı canlı yayında sohbet etti! Acun'dan, Yasin'e ilginç sözler: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Kod Adı: Olympus filmi başrol oyuncuları

Kod Adı: Olympus filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Kod Adı: Olympus filmi başrol oyuncuları

Chappie ne zaman çekildi? Chappie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Chappie ne zaman çekildi? Chappie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ünlü şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni kaza geçirdi

Ünlü şarkıcı ve yeğeni kaza geçirdi!

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu aşka geldi

Aşka geldi! 'Herkes sussun, sen konuş'

Sezin Erbil kızının yüzünü gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

'Kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem' demişti ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.