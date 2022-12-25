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Survivor Barış Telli kimdir? Ampute Milli Futbolcusu Barış Telli bacağını nasıl kaybetti? İşte başarıları...

25.12.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Telli Survivor'un 2023 sezonunda yer alacak. Başarılı bir futbol kariyeri olan Barış Telli adını Ampute Futbol Takımı maçları ile duyurdu. A Mili Ampute Futbol Takımı'nın formasını giyen ve Dünya Şampiyonluğunda büyük bir payı bulunuyor. Peki Survivor Barış Telli kimdir? Ampute Milli Futbolcusu Barış Telli kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

Survivor Barış Telli kimdir? Ampute Milli Futbolcusu Barış Telli bacağını nasıl kaybetti? İşte başarıları...

Survivor 2023 kadrosunda yer alacak Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan gibi isimlerin duyurulmasının ardından Aysu Keskin ve Barış Telli'nin de kadroda olacağı açıklandı. Peki Survivor Barış Telli kimdir? İşte Barış Telli'nin biyografisi...

Survivor Barış Telli kimdir? Ampute Milli Futbolcusu Barış Telli bacağını nasıl kaybetti? İşte başarıları...

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989 Kırıkkale doğumlu Barıl Telli 33 yaşındadır. 1993 yılında geçirdiği Trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nun cimnastik takımı ile adım attı.

2005'te henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009'da 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligigol kralı oldu.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenciyken hocası Hacı Ahmet Pekel'in yönlendirmesiyle Paralimpik oyunlara hazırlanmaya başladı.

Survivor Barış Telli kimdir? Ampute Milli Futbolcusu Barış Telli bacağını nasıl kaybetti? İşte başarıları...

ÜÇ ALTIN MADALYA KAZANDI

2012'de özel koşu protezine kavuştu. 2013 yılında ise Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 100m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı ve ülkesini milli atlet olarak temsil etti.

2014'te Hülya Avşar'ın desteğiyle yeni protez aldı ve yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı, Türkiye rekoru kırdı. Yine 2014'te Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazandı. 2015'te ise Türkiye’nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

Survivor Barış Telli kimdir? Ampute Milli Futbolcusu Barış Telli bacağını nasıl kaybetti? İşte başarıları...

2015'te 32 golle, 2009 ve 2013’ün ardından bir kez daha Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

2016’da, tekerlekli sandalye tenisi’ne başladı ve çiftlerde Türkiye Şampiyonu oldu.

2017'de Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile 50 bin taraftarın önünde Avrupa şampiyonluğunu kazanma gururunu yaşadı. Maçın ardından verdiği poz ile yılın fotoğrafı ödülünü kazandı.

Survivor Barış Telli kimdir? Ampute Milli Futbolcusu Barış Telli bacağını nasıl kaybetti? İşte başarıları...

2018'de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahibi adayı Türkiye’nin Spor Tanıtım Elçisi, 2019'da UEFA tarafından Equal Game Tanıtım Elçisi, 2020 yılında ise Össur Marka Elçisi olarak seçildi.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Zeynep Alkan
Seçkin Piriler
Cansu Tuman
Halil İbrahim Göker
Buse Plan
Alper Rende
Elanur
Chaby
Kürşat Juan
Aysu Keskin
Barış Telli

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