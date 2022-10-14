Survivor başvuruları başladı! Survivor 2023 başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Hayatta kalma programı olan Survivor'un, MasterChef'in finalinin ardından başlaması bekleniyor. Survivor takipçilerinin gözleri yeni sezona dikilmişken Survivor başvuruları da araştırılmaya başlandı. Survivor başvuruları başladı! Peki Survivor 2023 başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Survivor 223 başvuruları başladı. Başvurular TV8'in internet adresinden yapılacak. Başvuru ekranında, koronavirüs nedeniyle yalnızca video başvuruların kabul edileceği bilgisi verildi.
Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda fenomen isimlerin yer alacağı iddia edilmişti. Bu iddialar arasında olan isimler şu şekildeydi:
Hakan Hatipoğlu
Hikmet Tuğsuz
Stevan Salam
Semih Öztürk
Damla Can
Furkan Kızılay
Merve Aydın
Faster Abdü
Merve Yalçın
Yaren Alaca
Cellat
Survivor 2022 sezonu All Star olarak gerçekleştirildi. Survivor sezonları boyunca en başarılı yapışmacılar Survivor 2022 All Star'da yer aldı. Finalde Nisa Bölükbaşı ile Adem Kılıçcı vardı. Kupayı kazanan isim, Nisa Bölükbaşı oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum