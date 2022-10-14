Survivor başvuruları başladı! Survivor 2023 başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Hayatta kalma programı olan Survivor'un, MasterChef'in finalinin ardından başlaması bekleniyor. Survivor takipçilerinin gözleri yeni sezona dikilmişken Survivor başvuruları da araştırılmaya başlandı. Survivor başvuruları başladı! Peki Survivor 2023 başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2023 BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Survivor 223 başvuruları başladı. Başvurular TV8'in internet adresinden yapılacak. Başvuru ekranında, koronavirüs nedeniyle yalnızca video başvuruların kabul edileceği bilgisi verildi.

Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda fenomen isimlerin yer alacağı iddia edilmişti. Bu iddialar arasında olan isimler şu şekildeydi:

Hakan Hatipoğlu

Hikmet Tuğsuz

Stevan Salam

Semih Öztürk

Damla Can

Furkan Kızılay

Merve Aydın

Faster Abdü

Merve Yalçın

Yaren Alaca

Cellat

SURVİVOR 2022 ÖZET

Survivor 2022 sezonu All Star olarak gerçekleştirildi. Survivor sezonları boyunca en başarılı yapışmacılar Survivor 2022 All Star'da yer aldı. Finalde Nisa Bölükbaşı ile Adem Kılıçcı vardı. Kupayı kazanan isim, Nisa Bölükbaşı oldu.

