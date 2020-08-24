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Survivor Berkan’dan romantik paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programının sona ermesinin ardından yarışmacılar normal hayatlarına geri döndü. Yaz tatilinin tadını Ege kıyılarında çıkartan yarışmacılar birlikte tatil yapmayı da seçti. Survivor Berkan ve sevgilisi Lale Onuk’un tatiline Cemal Can ve Danla Bilic’te dahil oldu.

Survivor Berkan’dan romantik paylaşım!

Survivor yarışması boyunca yaşanan gruplaşmalar programın final yapmasından sonra da kendini göstermeye başladı. Çeşme ve Bodrum’da tatil yapan yarışmacılar birbirlerini ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Survivor’un son etabında oldukça iyi anlaşan Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış tatilde de bir araya geldi. Survivor Nisa’nın memleketi Prag’tan döner dönmez Survivor’un finalisti Barış Murat Yağcı ile görüşmesi sosyal medyayı hareketlendirmişti. İkilinin yakın görüntüler sergilemesi aralarındaki aşk iddialarını alevlendirmişti. Nisa ve Barış aşk söylentilerine karşı sessizliğini korurken gözler yakın arkadaşları Berkan ve Cemal Can’a çevrildi.
Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Berkan Karabulut kendi özel hayatıyla da hayranları tarafından merak ediliyor. Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Uzun süredir beraber olan Berkan Karabulut ve Lale Onuk’tan hayranlarını sevindirecek aşk dolu bir kare geldi. Hayranlarının severek takip ettiği çift İstanbul’a döndü ve sosyal medyada paylaşım yapmaya devam etti.
berkan karabulut
Survivor Berkan Miss Turkey güzeli sevgilisi Lale Onuk ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma Survivor Berkan, “Kalbin sağ yarısını ben, sol yarısını sol yanım çizdi” notunu düştü.

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