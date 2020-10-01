Survivor Berkan Karabulut’tan o sorulara sert tepki! 'Üç kağıt peşinde...'

Survivor programının son virajında kendilerini Avengers (Yenilmezler) olarak isimlendiren Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı, Cemal Can Cansever ve Berkan Karabulut dostluklarını izleyicilere göstermeyi başarmıştı. Finalde Cemal Can Cansever’in şampiyon olmasından sonra dostların arasına kara kedi girdiği iddia edildi. Yaz tatillerini beraber geçiren Berkan Karabulut ve Cemal Can Cansever’in hayranları ikiliyi Nisa-Barış’la birlikte görmek istedi. Ancak hayranlarının bu yorumlarına Survivor Berkan’dan net bir cevap geldi.
Yarışmadaki arkadaşlarıyla görüşmediği için eleştirilen Berkan Karabulut askerlik görevini tamamladıktan sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yapmayı seçti. Survivor Berkan, “Sevgili dostlarım ve tüm Survivor takipçileri izleyicileri; tüm duruşunuzu, düşüncelerinizi ve desteklerinizi saygıyla karşılıyor ve anlıyorum ama sizlerden ricamdır sert ithamlarda bulunmadan önce bir empati yapıp kendinizi desteklediğiniz yarışmacıların yerine koyabilirseniz bizleri daha iyi anlayacaksınız. Bizler de sizler gibi yeri geldiğinde tartışabilen, yeri geldiğinde anlaşamayan, yeri geldiğinde birbirinden hoşlanmıyorsa görüşmeyen, yeri geldiğinde de problemi olmayan insanlarız” notunu ekledi.
Survivor yarışmasının kendisine unutulmaz anlar yaşattığını ifade eden Karabulut, “Kendimi yarışmada da sosyal hayatımda da iyi ifade ettiğimi düşünüyor ve istediğim insanlarla görüşme, konuşma konusunda saygınıza sığınıyorum. Yarışma bitti ve sizler nasıl sosyal hayatınızda istediğiniz insanlarla konuşuyorsanız bizler de aynı şekilde yaşıyoruz. Sizler nasıl sizi aramayan ve üç kağıt peşinde olan insanlarla görüşüp konuşmuyorsanız bizler de aynı şekilde yapıyoruz. Survivor hayatımız boyunca unutulmayacak bir çok şey kattı her birimize ama bitti. Teşekkürler” dedi.
İşte Survivor Berkan’ın paylaşımları;
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