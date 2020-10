Survivor Berkan Karabulut’tan o sorulara sert tepki! 'Üç kağıt peşinde...'

Survivor programının son virajında kendilerini Avengers (Yenilmezler) olarak isimlendiren Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı, Cemal Can Cansever ve Berkan Karabulut dostluklarını izleyicilere göstermeyi başarmıştı. Finalde Cemal Can Cansever’in şampiyon olmasından sonra dostların arasına kara kedi girdiği iddia edildi. Yaz tatillerini beraber geçiren Berkan Karabulut ve Cemal Can Cansever’in hayranları ikiliyi Nisa-Barış’la birlikte görmek istedi. Ancak hayranlarının bu yorumlarına Survivor Berkan’dan net bir cevap geldi.

‘ÜÇ KAĞIT PEŞİNDE OLAN İNSANLARLA...’

Yarışmadaki arkadaşlarıyla görüşmediği için eleştirilen Berkan Karabulut askerlik görevini tamamladıktan sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yapmayı seçti. Survivor Berkan, “Sevgili dostlarım ve tüm Survivor takipçileri izleyicileri; tüm duruşunuzu, düşüncelerinizi ve desteklerinizi saygıyla karşılıyor ve anlıyorum ama sizlerden ricamdır sert ithamlarda bulunmadan önce bir empati yapıp kendinizi desteklediğiniz yarışmacıların yerine koyabilirseniz bizleri daha iyi anlayacaksınız. Bizler de sizler gibi yeri geldiğinde tartışabilen, yeri geldiğinde anlaşamayan, yeri geldiğinde birbirinden hoşlanmıyorsa görüşmeyen, yeri geldiğinde de problemi olmayan insanlarız” notunu ekledi.