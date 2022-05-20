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Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi! "İlah mısın silah mısın?"

20.05.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonundan sonra macerasına Survivor 2022 All Star ile devam eden Berkan Karabulut'un, Lale Onuk adında kız arkadaşı bulunuyor. Berkan ile Survivor'da iletişim kurduğu sırada televizyona çıkan Onuk, seyircilerin dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Onuk zamanla Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi! "İlah mısın silah mısın?"

Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un Instagram'da 608 bin takipçisi bulunuyor. Karabulut ile bir süredir aşk yaşayan Onuk, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

LALE ONUK POZUYLA BÜYÜLEDİ

Onuk'un Instagram pozları binlerce beğeni alıyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi!

En son paylaştığı mini şortlu pozuna, "İlah mısın silah mısın?", "Çok güzelsin Lale" gibi yorumlar geldi.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi!

Ayrıca söz konusu fotoğraf 48 bin beğeni aldı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde yataktan pozunu paylaşan Lale Onuk, 'B' harfinin olduğu kolye takmıştı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi!

"ŞİŞMANDIM"

Berkan Karabulut ile Lale Onuk, ilişkilerine 10 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi!

Onuk katıldığı bir programda ilişkisi hakkında şunları söylemişti: "Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan'la yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı..."

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut
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