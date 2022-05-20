Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk pozlarıyla büyüledi! "İlah mısın silah mısın?"

Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk'un Instagram'da 608 bin takipçisi bulunuyor. Karabulut ile bir süredir aşk yaşayan Onuk, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

LALE ONUK POZUYLA BÜYÜLEDİ

Onuk'un Instagram pozları binlerce beğeni alıyor.

En son paylaştığı mini şortlu pozuna, "İlah mısın silah mısın?", "Çok güzelsin Lale" gibi yorumlar geldi.

Ayrıca söz konusu fotoğraf 48 bin beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde yataktan pozunu paylaşan Lale Onuk, 'B' harfinin olduğu kolye takmıştı.

"ŞİŞMANDIM"

Berkan Karabulut ile Lale Onuk, ilişkilerine 10 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Onuk katıldığı bir programda ilişkisi hakkında şunları söylemişti: "Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan'la yarışmayı izlemeye gittik. Berkan da oradaydı..."





