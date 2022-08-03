MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti! "Lale'cim seninki çok şanslı"

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti! "Lale'cim seninki çok şanslı"

03.08.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berkan Karabulut, Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarıyla adını duyurdu. Survivor 2020'den beri özel hayatıyla gündeme geliyor. Karakbulut'un kız arkadaşı Lale Onuk, iddialı paylaşımlarıyla çokça konuşuluyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti! "Lale'cim seninki çok şanslı"

Lale Onuk ile Berkan Karabulut'ın ilişkisi uzun süredir devam ediyor. Birbirleriyle sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ikili, pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

SIRT DEKOLTESİYLE YIKTI GEÇTİ

Lale Onuk, Survivor programı ile tanınan Berkan Karabulut kadar sosyal medyanın takip edilen isimlerinden biri oldu.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti!

Pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmayan isim, düzgün fiziğiyle beğeni toplamaya devam ediyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti!

Bikinili pozlarıyla çokça gündeme gelen Onuk, bu defa sırt dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti!

Onuk'un o pozuna takipçileri, "Lale'cim seninki çok şanslı", "Üfff be ne hatun" yorumları geldi.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti!

Onuk'un sosyal medyada 650 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti!

1998 doğumlu Onuk manken ve model olarak tanınıyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Ferdinand vakası! 25 gün kaçtı! Sahibi "Keseceğim" dedi, Haluk Levent harekete geçtiYeni Ferdinand vakası! 25 gün kaçtı! Sahibi "Keseceğim" dedi, Haluk Levent harekete geçti
Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyorSeda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor
Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür" Kemal Sunal'ın çocukları savcılığa koştu! "Türkiye yüzünüze tükürür"
Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Şaka değil gerçek! Cristiano Ronaldo'yu Galatasaray'a yazdılar

Şaka değil gerçek! Cristiano Ronaldo'yu Galatasaray'a yazdılar

Yarışmada ilişkiye girdiğini itiraf etmişti! Milyonluk teklifler yağıyor

Yarışmada ilişkiye girdiğini itiraf etmişti! Milyonluk teklifler yağıyor

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

İlginizi Çekebilir

Temizlemesi 5 saniye

Temizlemesi 5 saniye

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.