Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk sırt dekoltesiyle yıktı geçti! "Lale'cim seninki çok şanslı"

Lale Onuk ile Berkan Karabulut'ın ilişkisi uzun süredir devam ediyor. Birbirleriyle sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ikili, pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

SIRT DEKOLTESİYLE YIKTI GEÇTİ

Lale Onuk, Survivor programı ile tanınan Berkan Karabulut kadar sosyal medyanın takip edilen isimlerinden biri oldu.

Pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmayan isim, düzgün fiziğiyle beğeni toplamaya devam ediyor.

Bikinili pozlarıyla çokça gündeme gelen Onuk, bu defa sırt dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Onuk'un o pozuna takipçileri, "Lale'cim seninki çok şanslı", "Üfff be ne hatun" yorumları geldi.

Onuk'un sosyal medyada 650 bin takipçisi bulunuyor.

1998 doğumlu Onuk manken ve model olarak tanınıyor.





