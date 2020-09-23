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Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Zuanna Onuk’un kilolu hali görenleri şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler- Gönüllüler 2020 programının final yapmasının ardından yarışmacıların özel hayatları yakından takip edilmeye başlandı. Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Berkan Karabulut ve kız arkadaşı Lale Zuanna Onuk meraklı takipçilerden nasibini aldı. Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk’un önceki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Zuanna Onuk’un kilolu hali görenleri şoke etti

Survivor programının son etabına kadar kıyasıya mücadele etmeyi sürdüren Berkan Karabulut, yarışmada sık sık kız arkadaşından söz etmişti. Özellikle iletişim ödüllerinde Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Onuk güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Türk bir baba ve Polonyalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Lele Onuk’un güzelliği sosyal medyanın gündemini uzun bir süre meşgul etti. Hayranları tarafından yakın markaja alınan Lale Onuk’un çocukluğuna ait bir fotoğraf ortaya çıktı.

lale onuk

Yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırtan Lale Onuk sosyal medya hesabından kilolu fotoğraflarına dair açıklama yapmayı ihmal etmedi.

‘BU FOTOĞRAFIMI GÖSTERMEYE UTANIRDIM’

lale onuk

Survivor Berkan Karabulut’un askere gitmesiyle birlikte şafak sayan Lale Onuk’un önceki yıllara ait bir fotoğrafı ifşa edildi. Fotoğrafın ardından sosyal medya hesabından Lale Onuk, “Eskiden çok üzülürdüm, utanırdım bu fotoğrafımı göstermeye. Hep zayıflayınca her şeyin düzeleceğini düşünürdüm. İnsanların beni daha çok seveceğini... Keşke dış görünüşün bu kadar önemli olmadığını, her halimle kendimi sevebileceğimi, sadece kalbi küçük, sevmek nedir bilmeyen insanların kalbimi görmeden, dokunamadan beni yargılayabileceğini öğretebilseydim o yaştaki kendime. Kendinizi sevin çünkü siz kendinizi sevmez ve değer vermezseniz kimse size değer vermez” notunu ekledi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ben de şişman diye hiçbir kadına çirkin dersem bidaha.. yumurtaya can veren rabbim bu ne..
20 gün askere gidiyor şafak sayıyormuş. Bedelli yapanlar bunu unutmayın bunun öbür dünyası da var.
????????
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