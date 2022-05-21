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  4. Survivor Berna Keklikler'den olay yaratan ayna pozu! Güzelliğiyle büyüledi...

Survivor Berna Keklikler'den olay yaratan ayna pozu! Güzelliğiyle büyüledi...

21.05.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Berna Keklikler, yarışmadan elenmesinin ardından özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Güzelliğiyle herkesi mest eden Keklikler, son olarak Instagram'da verdiği ayna pozuyla dikkat çekti.

Survivor Berna Keklikler'den olay yaratan ayna pozu! Güzelliğiyle büyüledi...

Survivor 2022 All Star yarışmasına bu yıl katılan ve hareketleriyle damga vuran Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu yıl gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken başarılı yarışmacı, yarışmadan elenmesiyle birlikte hayatına geri döndü ve paylaşımlarıyla mest etmeye devam ediyor.

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Survivor'da bu yıl gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler, yarışmanın ilk başlarında bir türlü sayı kazanamamasıyla sürekli potaya giren isimler arasındaydı.

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AYNA POZUYLA MEST ETTİ

Yarışmadan ayrıldıktan sonra paylaşımlarıyla nefes kesen başarılı yarışmacı, son olarak ayna pozuyla olay yarattı.

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Ayna karşısında göbeği açık kombiniyle poz veren Berna Keklikler, takipçilerini resmen büyüledi.

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survivor
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