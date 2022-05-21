Survivor Berna Keklikler'den olay yaratan ayna pozu! Güzelliğiyle büyüledi...

Survivor 2022 All Star yarışmasına bu yıl katılan ve hareketleriyle damga vuran Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu yıl gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken başarılı yarışmacı, yarışmadan elenmesiyle birlikte hayatına geri döndü ve paylaşımlarıyla mest etmeye devam ediyor.

Survivor'da bu yıl gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler, yarışmanın ilk başlarında bir türlü sayı kazanamamasıyla sürekli potaya giren isimler arasındaydı.

AYNA POZUYLA MEST ETTİ

Yarışmadan ayrıldıktan sonra paylaşımlarıyla nefes kesen başarılı yarışmacı, son olarak ayna pozuyla olay yarattı.

Ayna karşısında göbeği açık kombiniyle poz veren Berna Keklikler, takipçilerini resmen büyüledi.





