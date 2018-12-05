Survivor Berna şimdilerde ne yapıyor?

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan Berna Canbeldek, Survivor 2014-2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmıştı. Ancak Survivor Sahra ile arasında çıkan kavga nedeniyle diskalifiye olmuştu.

Berna Canbeldek daha sonra ise Survivor 2018'e ayağındaki sakatlık nedeniyle adaya veda eden Ecem'in yerine katılmıştı. Berna Canbeldek daha sonra yerine girdiği Ecem gibi sakanlanmış ve yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Geçirdiği sakatlık sonrası ayağından ameliyat olan Survivor Berna şimdilerde gayet iyi durumda. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Berna, eğlenceli fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

Survivor Berna, dans hayatına da geri döndü. Berna'nın tarzındaki değişiklik ise dikkatlerden kaçmıyor ve takipçilerinden bol bol beğeni alıyor.

