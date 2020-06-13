Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 12 Haziran Cuma Survivor 2020’de Bil Bakalım ödülü ne oldu?

Survivor 2020’de kırmızı takım ile mavi takım yarışmacıları, 105. yeni bölümde eğlenceli bir oyun için karşı karşıya geldi. Çeyrek final öncesinde son kez oluşturulan kırmızı takım ile mavi takım yarışmacıları, günün yorgunluğunu Bil Bakalım oyunu ile attı.

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'deki son ödül oyununda takımlar akşam yemeği ve alışveriş çeki kazanmak için yarıştı. Zorlu mücadeleyi kazanan ise 10'a 4'lük skorla mavi takım oldu.

BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 105. bölümde yarışmacılar Bil Bakalım oyununda bir kez daha karşı karşıya geldi. Murat Ceylan'ın sunduğu Bil Bakalım oyunu ile yarışmacılar stres attılar.

Bil Bakalım oyununda sorulan sorulara en yakın tahmini söyleyerek ödülü kazanmaya çalıştılar. Yarışmacıların eğlendiği ve aynı zamanda ödül kazandığı Bil Bakalım oyununu 7-5 skorla kazanan ise öavi takım oldu.

Survivor’da Bil Bakalım oyununu kazanan takımın yarışmacıları, nefis bir empanada yeme şansı elde etti.



