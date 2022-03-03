Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisinde hangi ünlü sahne alacak?

Survivor birleşme partisi için geri sayım başladı. Bilindiği üzere adalar henüz birleşmeden ve iki takım da tek bir yerde yaşamaya başlamadan önce birleşme partisi yapılıyor. Her yıl renkli görüntülerin ekranlara geldiği nirleşme partisinin ne zaman olacağı açıklandı.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor'da hızlı eleme döneminin başladığı ve haftada 2 elemenin yapılacağı belirtildi. Öte yandan birleşme partisinde 22 yarışmacının yer alacağı belirtildi. Bu da, her iki takımdan da 11 yarışmacının birleşme partisinde yer alacağı demek oluyor.

Birleşme partisinde 'Yalan', 'Dudak', 'Benim Ol' gibi hit şarkıları seslendiren Edis sahne alacak. Ayrıca partiye, uçak dolusu seyirci de katılacak.

Parti, mart ayının son haftası yapılacak.



