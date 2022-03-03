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Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisinde hangi ünlü sahne alacak?

03.03.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler 2022 tüm hızıyla devam ediyor. 2 Mart 2022 Çarşamba günü ekranlara gelen yeni bölümde adaya veda eden isim Aşkım Burçe oldu. Geçtiğimiz hafta ise adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı Yunus Emre Özden olmuştu. Survivor'da elemeler devam ederken birleşme partisi için tarih verildi ve birleşme partisinde hangi ünlünün sahne alacağı açıklandı. Peki Survivor birleşme partisi ne zaman?

Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisinde hangi ünlü sahne alacak?

Survivor birleşme partisi için geri sayım başladı. Bilindiği üzere adalar henüz birleşmeden ve iki takım da tek bir yerde yaşamaya başlamadan önce birleşme partisi yapılıyor. Her yıl renkli görüntülerin ekranlara geldiği nirleşme partisinin ne zaman olacağı açıklandı.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor'da hızlı eleme döneminin başladığı ve haftada 2 elemenin yapılacağı belirtildi. Öte yandan birleşme partisinde 22 yarışmacının yer alacağı belirtildi. Bu da, her iki takımdan da 11 yarışmacının birleşme partisinde yer alacağı demek oluyor.

Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisinde hangi ünlü sahne alacak?

Birleşme partisinde 'Yalan', 'Dudak', 'Benim Ol' gibi hit şarkıları seslendiren Edis sahne alacak. Ayrıca partiye, uçak dolusu seyirci de katılacak.

Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisinde hangi ünlü sahne alacak?

Parti, mart ayının son haftası yapılacak.


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TV8 survivor
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