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Survivor birleşme partisi oyununu kimler kazandı? Survivor Birleşme Partisi oyununu kazanan isimler kimler oldu?

04.03.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 Ünlüler Gönüllüler tüm hızıyla devam ediyor. Zorlu parkurlara bir yenisi daha eklendi. Parkur oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar Birleşme Partisi biletini almak için sahada ter döktü. Parkurun kazanan isimleri belli oldu. Survivor birleşme partisi oyununu kimler kazandı? İşte merak edilenler...

Survivor birleşme partisi oyununu kimler kazandı? Survivor Birleşme Partisi oyununu kazanan isimler kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışma programında Birleşme Partisi biletini garantilemek isteyen yarışmacılar parkurda kıyasıya rekabet etti. Peki Survivor birleşme partisi oyununu kimler kazandı? Survivor Birleşme Partisi oyununu kazanan isimler kimler oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU KİMLER KAZANDI?

Birleşme partisine kalmaya hak kazanan isimler, parkurda tur atladı. Bu isimler Parviz, Seda, Batuhan, Gizem, Elif, Ayşe, Birsen, Adem, Barış ve Atakan oldu.

Survivor birleşme partisi oyununu kimler kazandı? Survivor Birleşme Partisi oyununu kazanan isimler kimler oldu?

Bir sonraki tura çıkan isimler, cuma günü oynanacak yarışın ardından belli olacak. Anıl ve Ogeday, performansları yüksek olduğu için bu oyunda yer almadı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya rekabeti devam ediyor. Ele potasında Evrim, Yasin ve Gökhan olmak üzere Gönüllüler takımından 3, Aşkım olmak üzere Ünlüler takımından ise 1 kişi vardı. Survivor'da potadan çıkamayan isim Aşkım Burçe oldu. Böylece Survivor'a yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin Survivor macerası sona erdi.

Survivor yarışmacısı Aşkım kimdir? Aşkım Burçe kaç yaşında ve nereli?Survivor yarışmacısı Aşkım kimdir? Aşkım Burçe kaç yaşında ve nereli?

Aşkım Burçe'den önce Survivor'a veda eden isim Gönüllüler takımından Yunus Emre Özden olmuştu.

Survivor birleşme partisi oyununu kimler kazandı? Survivor Birleşme Partisi oyununu kazanan isimler kimler oldu?

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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