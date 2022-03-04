TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışma programında Birleşme Partisi biletini garantilemek isteyen yarışmacılar parkurda kıyasıya rekabet etti. Peki Survivor birleşme partisi oyununu kimler kazandı? Survivor Birleşme Partisi oyununu kazanan isimler kimler oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNU KİMLER KAZANDI?

Birleşme partisine kalmaya hak kazanan isimler, parkurda tur atladı. Bu isimler Parviz, Seda, Batuhan, Gizem, Elif, Ayşe, Birsen, Adem, Barış ve Atakan oldu.

Bir sonraki tura çıkan isimler, cuma günü oynanacak yarışın ardından belli olacak. Anıl ve Ogeday, performansları yüksek olduğu için bu oyunda yer almadı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya rekabeti devam ediyor. Ele potasında Evrim, Yasin ve Gökhan olmak üzere Gönüllüler takımından 3, Aşkım olmak üzere Ünlüler takımından ise 1 kişi vardı. Survivor'da potadan çıkamayan isim Aşkım Burçe oldu. Böylece Survivor'a yedeklerden katılan Aşkım Burçe'nin Survivor macerası sona erdi.

Aşkım Burçe'den önce Survivor'a veda eden isim Gönüllüler takımından Yunus Emre Özden olmuştu.





