MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Birsen Bekgöz şortlu poz verdi! "41 kere maşallah"

Survivor Birsen Bekgöz şortlu poz verdi! "41 kere maşallah"

27.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star sezonunda ada yaşantısı ve parkur performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Birsen Bekgöz, Survivor'un ardından sosyal medyada paylaştığı gönderilerle ön plana çıkıyor.

Survivor Birsen Bekgöz şortlu poz verdi! "41 kere maşallah"

Birsen Bekgöz, Survivor 2022 All Star sezonu ile adını duyurdu. Şimdilerde iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Bekgöz, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Birsen Bekgöz sosyal medya hesabını sık sık kullanıyor.

Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu poz verdi!

Survivor 2022 All Star'da, Nagihan Karadere ile arkadaşlığıyla dikkat çekmişti.

Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu poz verdi!

Sezonun güçlü isimlerinden biri olan Bekgöz, tatil pozlarıyla sevenlerinin beğenisini topluyor.

Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu poz verdi!

Bu defa mini şortlu poz veren Bekgöz'e, "41 kere maşallah", "Çok zarifsin" gibi yorumlar geldi.

Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu poz verdi!

Birsen Bekgöz 41 yaşındadır.

Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu poz verdi!

Türk kısa mesafe koşucusudur.

Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu poz verdi!

Bir dönem, Nihat Doğan ile ilişki yaşamıştı.

Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu poz verdi!

Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu poz verdi!

Survivor Birsen Bekgöz mini şortlu poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendiMustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi
Şarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktıŞarkıcı Gülşen tutuklandı! Cezaevine böyle girdi! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
survivor Birsen Bekgöz sosyal medya yaşında ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

Rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlattı, yetmedi aracındayken rastgele ateş açtı! Sosyal medyanın konuştuğu İranlı hakkında karar

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Dünyanın gidişatını değiştirebilir! 'Aşırı derece endişe verici'

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Korkunç! Yola savruldular, feci şekilde can verdiler

Korkunç! Yola savruldular, feci şekilde can verdiler

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Balon gibi şişti: Yüzde 90’ını kaybetti! Canından oluyordu

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.