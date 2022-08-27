Survivor Birsen Bekgöz şortlu poz verdi! "41 kere maşallah"

Birsen Bekgöz, Survivor 2022 All Star sezonu ile adını duyurdu. Şimdilerde iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Bekgöz, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Birsen Bekgöz sosyal medya hesabını sık sık kullanıyor.

Survivor 2022 All Star'da, Nagihan Karadere ile arkadaşlığıyla dikkat çekmişti.

Sezonun güçlü isimlerinden biri olan Bekgöz, tatil pozlarıyla sevenlerinin beğenisini topluyor.

Bu defa mini şortlu poz veren Bekgöz'e, "41 kere maşallah", "Çok zarifsin" gibi yorumlar geldi.

Birsen Bekgöz 41 yaşındadır.

Türk kısa mesafe koşucusudur.

Bir dönem, Nihat Doğan ile ilişki yaşamıştı.





