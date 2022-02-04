Survivor Bora kimdir, kaç yaşında? Bora Edin Survivor'da mı yarışacak?

Survivor'a yedeklerden dahil olan Bora Edin'in hayatı merak konusu oldu. Bora Edin Dominik'e gitmeden önce Instagram'da, Survivor'da yarıştığı zamanlardan kalan fotoğrafını paylaşmış ve altına, "Dua’m belli, duyan belli, gerisi takdiri ilahi!" yazmıştı. Peki Survivor Bora kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

BORA EDİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

23 Mart 1984'te doğan Bora Edin, 38 yaşındadır. 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lise eğitimi için Malta'ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında yer aldı. 2 sene sonra Türkiye'ye döndü. Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü tamamladı.

Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık görevini üstlendi. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katıldığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Bora Edin evli ve bir çocuk babasıdır.



