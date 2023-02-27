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Survivor bu akşam var mı, yok mu? Malatya Yeşilyurt'taki deprem sonrası Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 Şubat 2023 TV8 yayın akışı

27.02.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasının bugün Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5.6 şiddetindeki deprem sonrası yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu popüler yarışmasının takipçileri internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Malatya Yeşilyurt'taki deprem sonrası Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte, 27 Şubat 2023 TV8 yayın akışı..

Survivor bu akşam var mı, yok mu? Malatya Yeşilyurt'taki deprem sonrası Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? 27 Şubat 2023 TV8 yayın akışı

Survivor yarışmasının bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi'nde bugün saat 12.04 sıralarında 5.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitmişti. Peki, Survivor yarışmasının yeni bölümü TV 8 yayın akışında yer alıyor. İşte, Survivor 2023 hakkında ayrıntılar...

SURVIVOR BUGÜN VAR MI YOK MU?

Survivor yarışması bugün (27 Şubat 2023 Pazartesi) TV 8 yayın akışında yer alıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI! 27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

15:00 Dizi

20:00 Survivor 2023

00:15 Dizi

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