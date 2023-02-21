Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor ne zaman başlayacak? 21 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı

Survivor yeni bölüm yayın tarihi sık sık sorgulanıyor. Ülkemizde 'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri sonrası Tv kanalları yayın akışlarında değişiklikler yapmıştı. Survivor'un yeni bölümü de bir süredir yayınlanmıyor. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu? İşte 21 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı...

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Tv'in sevilen yarışması Suvivor 2023 bu akşamki Tv8 yayın akışında yer almaktadır. Bir süredir yayınlanmayan programın bu akşam yayınlanması bekleniyor.

21 ŞUBAT 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

Tv8'in 21 Şubat tarihindeki yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de Survivor'ın yeni bölümü yayınlanacak.



