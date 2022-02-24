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Survivor bugün yok mu? Survivor neden yok? 24 Şubat 2022 Perşembe

24.02.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor bugün yok mu? sorusunun yanıtı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. TV8 yayın akışı listesine hafta başında yer verdi. Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 24 Şubat Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı internette araştırılmaya başlandı. Peki Survivor bugün yok mu? Survivor neden yok? 24 Şubat 2022 Perşembe TV 8 yayın akışı listesi ve Survivor ile ilgili detaylar haberimizde.

Survivor bugün yok mu? Survivor neden yok? 24 Şubat 2022 Perşembe

Survivor'ın bugün ekrana gelip gelmeyeceği yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasındaki rekabet gitgide artarken yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalarda güne damga vuruyor. Bu kapsamda Survivor bugün yok mu? Survivor neden yok? sorularının yanıtı merak konusu oldu.24 Şubat 2022 Perşembe TV 8 yayın akışı listesi ve Survivor ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

Survivor bugün neden yok? 24 Şubat 2022 Perşembe

SURVİVOR BUGÜN YOK MU? 24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

Survivor 24 Şubat Perşembe günü ekrana gelmeyecek. TV 8'in sevilen yarışması Survivor Perşembe günleri yayınlanmıyor. Bu nedenle Survivor TV8'in 24 Şubat Perşembe günkü yayın akışında yer almıyor.

SURVİVOR NEDEN YOK? 24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

Haftada 6 gün yayınlanan Survivor, geçtiğimiz hafta Kırmızı Oda'nın final yapması nedeniyle bundan böyle Cuma günleri de ekrana gelecek. Survivor, Perşembe hariç her akşam TV8 izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Survivor bugün neden yok? 24 Şubat 2022 Perşembe

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor'ın 31. bölümü 25 Şubat Cuma günü ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT PERŞEMBE

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama / Canlı

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:15 Survivor All Star

20:00 Karakomik Filmler

00:15 Canım Annem

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

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TV8 survivor
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