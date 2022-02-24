Survivor bugün yok mu? Survivor neden yok? 24 Şubat 2022 Perşembe

Survivor'ın bugün ekrana gelip gelmeyeceği yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasındaki rekabet gitgide artarken yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalarda güne damga vuruyor. Bu kapsamda Survivor bugün yok mu? Survivor neden yok? sorularının yanıtı merak konusu oldu.24 Şubat 2022 Perşembe TV 8 yayın akışı listesi ve Survivor ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.
Survivor 24 Şubat Perşembe günü ekrana gelmeyecek. TV 8'in sevilen yarışması Survivor Perşembe günleri yayınlanmıyor. Bu nedenle Survivor TV8'in 24 Şubat Perşembe günkü yayın akışında yer almıyor.
Haftada 6 gün yayınlanan Survivor, geçtiğimiz hafta Kırmızı Oda'nın final yapması nedeniyle bundan böyle Cuma günleri de ekrana gelecek. Survivor, Perşembe hariç her akşam TV8 izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.
Survivor'ın 31. bölümü 25 Şubat Cuma günü ekrana gelecek.
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama / Canlı
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:15 Survivor All Star
20:00 Karakomik Filmler
00:15 Canım Annem
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
Okuyucu Yorumları 0 yorum