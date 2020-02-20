Survivor Burak Yurdugör gözyaşlarına boğuldu: Ellerini ayaklarını öpeyim

Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Burak Yurdugör, ada hayatında yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlattı.

Acunn.com'da yayınlanan röportajda gözyaşları içinde kalan Burak, "Survivor'a katılmadan ailesine 'neden ağlıyorsunuz, gideceğim geleceğim' diyordum. Buranın psikoloji inanılmaz farklı. Ben normalde eğlenceli bir insanım. Burada kimseye güvenemiyorsun. Kendi arkadaşlarımı o kadar çok özledim ki. Ben buraya gelince değiştim" dedi.

'ÇOK SIKINTILI İNSANLAR'

Aile hasreti çektiğini söyleyen Burak, "Yatıyorsun kalkıyorsun aynı yer, aynı insanlar. Sosyal hayat yok. Psikolojik savaş veriyorsun. Dışarda farklı olan insanlar burada farklı davranıyor. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Onların ve benim bir ailem var. Kendi kafamda ailemi düşündüm. Bu yüzden ağlıyorum. İçerideki insanlar çok sıkıntılı insanlar. Dışarıdaki arkadaşlarımın ben elini ayağını öpeyim. O kadar özledim ki onları. Ağladıkça daha çok güçleniyorum. Asla gitmek istemiyorum bunları" ifadelerini kullandı.





