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Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Survivor büyük final ne zaman?

29.06.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor büyük finale sayılı saatler kaldı. Bilindiği üzere son dörde kalan isimler Batuhan, Adem, Nisa ve Ayşe olmuştu. Adem ve Batuhan ise yarı finali garantilemişti. 29 Haziran akşamında Nisa ve Ayşe arasında oylama yapıldı ve final için yarışacak üçüncü yarışmacı belli oldu. Peki Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Survivor büyük final ne zaman? İşte merak edilenler...

Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Survivor büyük final ne zaman?

Survivor'a veda eden son yarışmacı Hikmet Tuğsuz olmuştu. Batuhan ve Adem'in yarı finali garantilemesinin ardından Ayşe ve Nisa arasında da SMS oylaması yapıldı. Nisa'dan daha az oy alan Ayşe, Survivor macerasına veda etti. Peki Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Survivor büyük final ne zaman? İşte merak edilenler...

Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Survivor büyük final ne zaman?

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor'da büyük final 30 Haziran Perşembe akşamı gerçekleştirilecek. Survivor final heyecanı Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya arasında devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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