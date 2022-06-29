Survivor'a veda eden son yarışmacı Hikmet Tuğsuz olmuştu. Batuhan ve Adem'in yarı finali garantilemesinin ardından Ayşe ve Nisa arasında da SMS oylaması yapıldı. Nisa'dan daha az oy alan Ayşe, Survivor macerasına veda etti. Peki Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Survivor büyük final ne zaman? İşte merak edilenler...

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor'da büyük final 30 Haziran Perşembe akşamı gerçekleştirilecek. Survivor final heyecanı Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya arasında devam ediyor.



