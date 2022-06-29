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Survivor büyük ödül ne kadar? Survivor büyük ödül kaç para?

29.06.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Haziran akşamında Survivor yarı final heyecanı yaşanıyor. Bilindiği üzere Adem ile Batuhan yarı finali garantilemişti. Nisa ile Ayşe arasında yapılan oylama sonucunda ise Survivor'un 3. finalisti belli oldu. Bunun ardından seyirciler, yarışmacıların zorlu maceraları sonucunda alacakları büyük ödülü merak etti. Peki Survivor büyük ödül ne kadar? Survivor büyük ödül kaç para? İşte merak edilenler...

Survivor büyük ödül ne kadar? Survivor büyük ödül kaç para?

Survivor'da büyük finale sayılı saatler kala gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nisa ile Ayşe arasındaki sms oylamasında kazanan Nisa oldu. Böylelikle Adem ile Batuhan'ın yanında yer aldı. Peki Survivor büyük ödül ne kadar? Survivor büyük ödül kaç para? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Aylardır parkur ve ada yaşantısında performans sergileyen birçok yarışmacının arasından son üçe kalanlar Adem, Batuhan ve Nisa oldu. Survivor 2022 All Star şampiyonu bu üç yarışmacı arasından çıkacak. Büyük ödülün ne olduğu henüz belli değil. Ödülü, Acun Ilıcalı'nın açıklaması bekleniyor.

Survivor 2020 ödülü 500 bin TL olmuştu. Bu seneki birincinin ise 500 bin TL ile 1 Milyon TL arasında bir para ödülü kazanması bekleniyor.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor finali 30 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

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TV8 survivor
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