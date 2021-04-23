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Survivor Çağrı Atakan kimdir? Çağrı neden diskalifiye oldu? Sakatlığı nedir? Çukur'da da rol alan Survivor Çağrı Atakan'ın hayat hikayesi

23.04.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışan Çağrı Atakan dizindeki sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye oldu. Survivor'da zaman zaman agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve Acun Ilıcalı'dan da ceza alan Çağrı Atakan'ın Dominik macerası sakatlık nedeniyle erken bitti. Çukur dizisinde 'Ekmeğimin peşindeyim' repliğiyle sevilen Remzi karakterini canlandıran oyuncu Çağrı Atakan'ın hayat hikayesi de merak konusu oldu. İşte Survivor Çağrı Atakan hakkında bilgiler

Survivor Çağrı Atakan kimdir? Çağrı neden diskalifiye oldu? Sakatlığı nedir? Çukur'da da rol alan Survivor Çağrı Atakan'ın hayat hikayesi

Çağrı Atakan, Survivor 2021 ünlüler takımında yer alıyordu. Uzun süre Çukur dizisinde Remzi karakterini canlandıran Çağrı Atakan, bir dönem Eda Taşpınar ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminde yer almıştı. Survivor ünlüler takımının agresif yarışmacılarından olan Çağrı Atakan, dizindeki sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etti. Survivor Çağrı, 22 Nisan'da ekrana gelen Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde sakatlığının açıklanması ve yarışmadan ayrılmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

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ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

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Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

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Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

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Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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Çukur dizisi survivor Çağrı Atakan
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