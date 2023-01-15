Survivor canlı izle: Survivor 2023 ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte TV 8 yayın akışı

Survivor'ın ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. TV 8'in sevilen programı yeni sezonu ile bu akşam başlıyor. Program bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler arasında yapılacak. Survivor 2023 kadrosunda sevilen isimler yer alıyor. TV 8 yayın akışına göre Survivor bu akşam saat 20:00'da başlayacak.
Survivor bu akşam başlıyor. 2023 kadrosunun yer aldığı program saat 20:00’da ekrana gelecek. Program başlar başlamaz aşağıdaki link üzerinden canlı yayına ulaşabilirsiniz.
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08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Yabancı Sinema
14:00 Survivor Panorama
18:00 Recep İvedik 6
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Sıfırıncı Gün
03:30 Tuzak