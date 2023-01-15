Survivor canlı izle: Survivor 2023 ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte TV 8 yayın akışı

Survivor'ın ne zaman, saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. TV 8'in sevilen programı yeni sezonu ile bu akşam başlıyor. Program bu sene Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler arasında yapılacak. Survivor 2023 kadrosunda sevilen isimler yer alıyor. TV 8 yayın akışına göre Survivor bu akşam saat 20:00'da başlayacak.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor bu akşam başlıyor. 2023 kadrosunun yer aldığı program saat 20:00’da ekrana gelecek. Program başlar başlamaz aşağıdaki link üzerinden canlı yayına ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR CANLI İZLEME LİNKİ- TIKLAYINIZ





TV 8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Yabancı Sinema

14:00 Survivor Panorama

18:00 Recep İvedik 6

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Sıfırıncı Gün

03:30 Tuzak

