Survivor canlı yayınında Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver'in itirafı olay yarattı! Gözyaşları sel oldu

Survivor yarı final gecesine dün akşam Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver'in yaptığı açıklamalar damga vurdu. "Adem sana bir şey itiraf etmek istiyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan Nil Şenver, açıklamalarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu. Nişanlısının yaptığı açıklamaların ardından başarılı yarışmacı Adem Kılıççı'da duygularına hakim olamadı.

ADEM KILIÇÇI'NIN NİŞANLISINDAN OLAY İTİRAF

Survivor 2022 All Star yarı final gecesine, Survivor finalistleri arasında yer alan Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver'in açıklamaları damga vurdu.

Nil Şenver açıklamasında, "Aslında Adem sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben ilk başta hastanede ameliyattan çıkmıştın ya, sen anesteziden uyanmamıştın. Ben baktım dizini gördüm ve dedim ki 'Ne yapacak bu çocuk, dedim eyvah!' yani nasıl yapacağız biz bu işi ve o zaman ben sabaha kadar uyuyamamıştım. Tabi sen o anesteziyle uyuyordun. Ben dedim yani olmaz heralde bu dizle mümkün olmayacak. Tabi sana hiç çaktırmadım ben bu durumu. Hep yaparsın edersin dedim. Ama bak şimdi oradasın. Ben önce bunu nasip ettiği için ilk Allah'a sonra doktorlarına, sana her zaman inanan destekleyen destekçilerine ama en çok sana da teşekkür ediyorum. Çünkü ben bile o hastane yatağında olmaz heralde derken sen sonuna kadar geldin. Beni bu şekilde yanılttığın için sana çok teşekkür ederim." sözleriyle programa damgasını vurdu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Nişanlısı Nil Şenver'in yaptığı bu açıklamalar sonrasında duygularına hakim olamadı ve gözyaşı döktü. Nişanlısının açıklamalarının ardından duygu dolu anlar yaşayan Adem'de gözyaşlarını tutamadı. O anlar herkesin adeta kalbine işledi.

