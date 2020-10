Survivor Cemal Can Cansever’den şampiyonluk göndermesi!

Mustafa Ceceli’nin stüdyosuna girerek yeni şarkısı için çalışmalarını sürdüren Cemal Can müzikseverle buluşmak için gün sayıyor. Müzik sektörüne giriş yapmadan önce sosyal medyaya göz kırpan Survivor Cemal Can geçen seneden beri aktif olmayan Youtube kanalına video yüklemeyi de ihmal etmedi. Yeni projelerini sır gibi saklayan fenomen yarışmacının sık sık Aleyna Tilki’yle bir araya gelmesi magazin gündemini hareketlendirdi. Yeni işleri için iddialı açıklamalarda bulunan Cemal Can Cansever rakiplerine adeta meydan okudu.

‘İDDİALI OLMAYA GEREK YOK’

Survivor şampiyonluk kupasını kazandıktan sonra normal hayatına geri dönen Cemal Can Cansever sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle buluşmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken yakışıklı yarışmacı gönderisine, “Bu şey değil mi? Herkes çok iddialı konuşuyor. İddialı olmaya gerek yok. İcraat önemli” notunu ekledi. Fenomen yarışmacının fotoğrafı kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni almayı başardı.