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Survivor Cemal Can flaş açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can eski hayatına geri döndü. Dominik Cumhuriyeti’nde geçen 5 aylık yarışma stresini ve yorgunluğunu üzerinden atan Cemal Can Cansever Youtube kanalında yayınladığı videoyla sevenlerinin sorularına cevap verdi. Survivor yarışmasının ardından hayatı merak edilen Cemal Can samimi açıklamalarda bulundu.

Survivor Cemal Can flaş açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in arkadaşı olarak adını duyuran Cemal Can Cansever Survivor 2020 yarışmasından sonra popülerliğini arttırmayı başardı. Yarışmanın sonrasınd abüyük bir hayran kitlesine kavuşan Cemal Can yaz tatiline son vererek iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. Survivor programında kendisine albüm teklifi eden Samsun Demir ve Mustaf Ceceli ile çalışmalara başlayan Cemal Can yeni şarkısı için artık gün sayıyor. Mustafa Ceceli’nin stüdyosunda şarkısının son çalışmalarını yapan Survivor Cemal Can, sosyal medyada içerik üretmeye başladı. Geçtiğimiz yıl kendine ait Youtube kanalı açan fenomen yarışmacı uzun bir aradan sonra soru-cevap videosuyla Youtube’a geri döndü.

Cemal Can Cansever Survivor’a dair samimi açıklamalar yaptı!Cemal Can Cansever Survivor’a dair samimi açıklamalar yaptı!

Survivor yarışmasına dair merak edilen soruları yanıtlayan Cemal Can yaptığı açıklamalarda gündemi belirdi. Galataport’ta yapılan finalde hissettiklerini anlatan Survivıor Cemal Can adeta o anları yeniden yaşadı. Survivor Cemal Can, “Sürekli kendimle konuştum. ‘Şu an buradasın. Üzerindeki kıyafetler Dominik’e ait olabilir. Vücudunda bir tık oraya ait olabilir. Ama buraya alışman lazım’ dedim” ifadelerini kullandı.

‘HESAPLARIMA BAKINCA ÇOK ŞAŞIRDIM’

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Yarışmanın finalinin sonrasında sosyal medya hesaplarına girdiğinde şaşırdığını ifade eden Survivor Cemal Can, “Yarışmadan sonra sosyal medya hesaplarıma bakınca çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Sokaktaki herkes bizi tanıyor. Herkes Survivor izlemiş” dedi.

‘İYİ Kİ DE YAPMIŞSIN OĞLUM’

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Survivor’daki Cemal Can’la konuşma şansı olsaydı ona hiçbir şey söylemeyeceğini belirten Cemal Can, “Geçmişteki Cemal Can’a hiçbir şey söylemezdim. ‘İyi ki de yapmışsın oğlum’ derdim ve onu öperdim. Şu an geri dönüp baktığımda o an dünyanın en kötü olayı gibi gelen durumları iyi ki de yaşamışım diyorum” dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ya bu ikisi kadar işe yaramaz yoktur yeryüzünde ....
BU ÇOCUK HALA AĞLIYORMU..
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