Survivor Cemal Can flaş açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in arkadaşı olarak adını duyuran Cemal Can Cansever Survivor 2020 yarışmasından sonra popülerliğini arttırmayı başardı. Yarışmanın sonrasınd abüyük bir hayran kitlesine kavuşan Cemal Can yaz tatiline son vererek iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. Survivor programında kendisine albüm teklifi eden Samsun Demir ve Mustaf Ceceli ile çalışmalara başlayan Cemal Can yeni şarkısı için artık gün sayıyor. Mustafa Ceceli’nin stüdyosunda şarkısının son çalışmalarını yapan Survivor Cemal Can, sosyal medyada içerik üretmeye başladı. Geçtiğimiz yıl kendine ait Youtube kanalı açan fenomen yarışmacı uzun bir aradan sonra soru-cevap videosuyla Youtube’a geri döndü.

Survivor yarışmasına dair merak edilen soruları yanıtlayan Cemal Can yaptığı açıklamalarda gündemi belirdi. Galataport’ta yapılan finalde hissettiklerini anlatan Survivıor Cemal Can adeta o anları yeniden yaşadı. Survivor Cemal Can, “Sürekli kendimle konuştum. ‘Şu an buradasın. Üzerindeki kıyafetler Dominik’e ait olabilir. Vücudunda bir tık oraya ait olabilir. Ama buraya alışman lazım’ dedim” ifadelerini kullandı.