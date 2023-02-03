Survivor Chaby Han elendi mi? Survivor Chaby neden yok? Acun Ilıcalı’dan meraklandıran açıklama

Survivor Chaby Han ile ilgili araştırmalar hızlandı. Survivor 2023 kadrosunda yer alan Chaby Han, Gönüllüler Takımı'nda yarışıyor. Yarışmanın son bölümünde Chaby Han'ın yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama

SURVİVOR CHABY HAN ELENDİ Mİ?

Survivor Chaby’nin elenip elenmediği hakkında henüz netlik kazanmadı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "'Zorluklarla ilgili taviz verilmeyecek. Yarın çok büyük bir ihtimalle bir yarışmacımız daha Survivor'dan ayrılacak. Her şeyi barındıranın Survivor olmasını istiyoruz. Yarına bırakmamın sebebi de son bir görüşme yapmak istiyor.'' dedi. Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan bölümde konunun netlik kazanması bekleniyor.

SURVİVOR CHABY KİMDİR?

15 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelen Chaby Han, Güney Kore doğumludur. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" programıyla tanınan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu.

Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşti. 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterine hayat verdi.

Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor. Menajerimi Ara adlı dizide konuk oyuncu olarak yer alan Chaby Han Survivor 2023 kadrosunda yer alıyor.Chaby Han, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gülce Elibol ile nikah masasına oturdu.



