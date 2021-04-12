Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 11 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 67. bölümünde yarışmacılar arasında performans oyunu oynandı. Kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacılar, parkurda bireysel olarak mücadele verdi ve sembolü kazanmaya çalıştı. Performans oyunu sonrasında takımlar, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

SURVİVOR’DA PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de çeyrek final öncesinde yarışmacılar, sembolleri kazanmak için bireysel olarak mücadele etti. Survivor’da performans oyunu nehire kenarına kurulmuş platformda oynandı. Yarışmacılar, iple geriye doğru etap etap kayarak nehire düşmemeye çalıştı. En uzun süreli dayanabilen kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu ile erkeklerde Reşat oldu. Aleyna, cezalı olduğu için ödülden faydalanamadı. Onun için Aleyna Çalışkan da ödülden yararlanamadı. İki yarışmacıdan birer cezaları eksilmiş oldu. Aleyna'nın seçtiği ikinci ism Steven oldu. Reşat ise ödül için Poyraz ve Dora'yı seçti.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de kritik dokunulmazlık oyunu 11 Nisan Pazar akşamı ekrana geldi. Survivor'da bir ilk olarak oynanan dokunulmazlık oyunu parkurunda yarışmacılar, ellerinde bıçaklar ile ipleri kesmeye çalıştı.