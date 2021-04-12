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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

12.04.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 11 Nisan Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar dokunulmazlık için parkurda halatları kesmeye çalıştı ve ortaya müthiş karşılaşmalar çıktı. Oyunu kaybeden takım ise konseyde oylama yaptı ve haftanın 2. eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 11 Nisan Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 11 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 67. bölümünde yarışmacılar arasında performans oyunu oynandı. Kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacılar, parkurda bireysel olarak mücadele verdi ve sembolü kazanmaya çalıştı. Performans oyunu sonrasında takımlar, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

SURVİVOR’DA PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de çeyrek final öncesinde yarışmacılar, sembolleri kazanmak için bireysel olarak mücadele etti. Survivor’da performans oyunu nehire kenarına kurulmuş platformda oynandı. Yarışmacılar, iple geriye doğru etap etap kayarak nehire düşmemeye çalıştı. En uzun süreli dayanabilen kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu ile erkeklerde Reşat oldu. Aleyna, cezalı olduğu için ödülden faydalanamadı. Onun için Aleyna Çalışkan da ödülden yararlanamadı. İki yarışmacıdan birer cezaları eksilmiş oldu. Aleyna'nın seçtiği ikinci ism Steven oldu. Reşat ise ödül için Poyraz ve Dora'yı seçti.

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SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de kritik dokunulmazlık oyunu 11 Nisan Pazar akşamı ekrana geldi. Survivor'da bir ilk olarak oynanan dokunulmazlık oyunu parkurunda yarışmacılar, ellerinde bıçaklar ile ipleri kesmeye çalıştı.

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Oyun sırasında ipleri keserken ilginç görüntüler ekrana geldi. Yarışmacıların ilk defa oynadığı parkurda müthiş mücadeleler ortaya çıktı. Seçim avantajını kazanan ünlüler takımı, oyuna hızlı başladı. Rakibine parkurda inanılmaz fark atan ünlüler, sadece iki karşılaşmayı kaybettiği dokunulmazlık oyununu 10-2 skorla kazandı.

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SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını ünlüler kazanmıştı. Kaybeden gönüllüler takımı için toplanan ada konseyinde oylama sonucunda ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

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Survivor’da 2. dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı. Ada oylamasında yarışmacılar, tek tek isimleri yazdı. Yazılan isimler Hanzade ve Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Bu iki isim arasından adı en çok yazılan Hanzade haftanın 2. eleme adayı oldu. Oylamada Hanzade'nin ismi 5 defa, Aleyna'nın ise 3 kere yazıldı.

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