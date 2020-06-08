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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 00:35 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 100. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'ın 7 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde mavi ve kırmızı takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise ada konseyindeki oylamada eleme adayını belirledi. Acun Ilıcalı ise konseye İstanbul'dan katıldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme kalan isimler.

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar

Survivor 100. bölümde iki takım, 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadele sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de kırmızı ve mavi takımlar, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Dokunulmazlığı kazanmak iki takım yarışmacıları arasında sık sık tansiyon yükseldi. Kırmızı takımdan Sercan ile mavi takımdan Yasin’in tartışmaları oyunun önüne geçti.

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Oyunda, yarışmacılar türlü engellerle dolu uzun parkuru aşmaları ve atış kısmına gelmeleri gerekiyordu. Burada ise Önce iki sembolü düşürmeleri gerekiyor, devamında ise kale önündeki engelin kaldırılması sonrasında iki topun sepete sokulması gerekiyordu. Yüksek rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan ise 10'a 8'lik skorla mavi takım oldu.

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SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ada konseyine gitti. Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'nın İstanbul'daki stüdyodan katıladığı ada konseyinde kırmızı takım için ilk olarak halk oylaması yapıldı.

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Sonrasında eleme adayı belirlemek için kırmızı takım yarışmacıları, gitmesini istedikleri bir arkadaşının ismini yazdılar. Kırmızı takımda alınan karar sonrasında Barış, Survivor 2020’de haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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SURVIVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’ın 6 Haziran Cumartesi akşamı ekrana gelen 99. bölümde haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım için ada konseyi toplandı. SMS oylaması sonrasında yarışmacılar, ada oylaması yaptı ve adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdılar. İsmi 4 kere yazılan Cemal Can, Survivor 2020’de ilk eleme adayı oldu.


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