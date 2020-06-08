Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar

Survivor 100. bölümde iki takım, 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadele sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.
Survivor 2020’de kırmızı ve mavi takımlar, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Dokunulmazlığı kazanmak iki takım yarışmacıları arasında sık sık tansiyon yükseldi. Kırmızı takımdan Sercan ile mavi takımdan Yasin’in tartışmaları oyunun önüne geçti.
Oyunda, yarışmacılar türlü engellerle dolu uzun parkuru aşmaları ve atış kısmına gelmeleri gerekiyordu. Burada ise Önce iki sembolü düşürmeleri gerekiyor, devamında ise kale önündeki engelin kaldırılması sonrasında iki topun sepete sokulması gerekiyordu. Yüksek rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan ise 10'a 8'lik skorla mavi takım oldu.
Survivor 2020’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ada konseyine gitti. Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'nın İstanbul'daki stüdyodan katıladığı ada konseyinde kırmızı takım için ilk olarak halk oylaması yapıldı.
Sonrasında eleme adayı belirlemek için kırmızı takım yarışmacıları, gitmesini istedikleri bir arkadaşının ismini yazdılar. Kırmızı takımda alınan karar sonrasında Barış, Survivor 2020’de haftanın ikinci eleme adayı oldu.
Survivor’ın 6 Haziran Cumartesi akşamı ekrana gelen 99. bölümde haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım için ada konseyi toplandı. SMS oylaması sonrasında yarışmacılar, ada oylaması yaptı ve adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdılar. İsmi 4 kere yazılan Cemal Can, Survivor 2020’de ilk eleme adayı oldu.
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