Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar

Survivor 100. bölümde iki takım, 2. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadele sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de kırmızı ve mavi takımlar, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Dokunulmazlığı kazanmak iki takım yarışmacıları arasında sık sık tansiyon yükseldi. Kırmızı takımdan Sercan ile mavi takımdan Yasin’in tartışmaları oyunun önüne geçti.



Oyunda, yarışmacılar türlü engellerle dolu uzun parkuru aşmaları ve atış kısmına gelmeleri gerekiyordu. Burada ise Önce iki sembolü düşürmeleri gerekiyor, devamında ise kale önündeki engelin kaldırılması sonrasında iki topun sepete sokulması gerekiyordu. Yüksek rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan ise 10'a 8'lik skorla mavi takım oldu.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ada konseyine gitti. Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'nın İstanbul'daki stüdyodan katıladığı ada konseyinde kırmızı takım için ilk olarak halk oylaması yapıldı.