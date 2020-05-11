Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Konseyde Evrim Nisa gerginliği! İşte Survivor 2020'de elemeye kalan isimler

Survivor yarışmasının 10 Mayıs Pazar ekrana gelen 72. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ise ada konseyine gitti ve oylama yaparak elemeye kalan ismi belirledi.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımları 2. dokunulmazlık oyununda zorlu parkurda yarıştı. Fakat gönüllüler takımı, 2. dokunulmazlığı kazanma hırsını sahaya daha iyi yansıttı. Böylece skoru 5-1’e getirdiler. Oyunun ikinci yarısında ise gönüllülerin başarısı devam etti ve üç oyundan iki tanesini alarak skoru 7-2 yaptılar. Sonraki iki oyunu alan ünlüler, oyunu çevirmek için ümitlendiler. Fakat sonraki oyunları kaybetmeyen gönüllüler, 10-4 skorla bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
Survivor 2020'de bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında eleme adayı Berkan olmuştu. Son bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 2. eleme adayı Mert Öcal oldu.
Salı akşamı ekrana gelecek olan bölümde ise sms oylamasında en yüksek oy alan gönüllüler ve ünlülerden 2'şer yarışmacı, elemeye kalacak olan 4 adayı daha belirleyecek. Mert ve Berkan dışında isimleri söylenecek olan 4 yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.
Survivor 2020 yeni bölümde Nisa’nın Evrim için söyledikleri izleyenleri şok etti. Konsey toplantısında gönüllüler takımından Berkan'ı eleştiren Evrim'e aynı eleştiri Nisa'dan geldi.
Survivor’ın önceki bölümünde ada konseyinde Evrim, Berkan için “Benchte çok iyi arkadaş fakat kampa gittiğimiz zaman yüzüme bile bakmıyor” demişti. Ada konseyinde Nisa, Evrim’in bu sözlerini hatırlattı. Sonrasında ise Survivor Nisa, Evrim’in de kendisine aynı şekilde davrandığını söyledi. Ve Nisa, Evrim’in hoşlanmadığı sevmediği bir şeyi niye yaptığını anlamadığını da belirtti. Survivor Evrim ise Nisa’nın bu sözlerine karşılık olarak onunla geçmişte yaşadığı bir sorundan dolayı samimi olamayacağını açıkladı.
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