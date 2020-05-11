Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Konseyde Evrim Nisa gerginliği! İşte Survivor 2020'de elemeye kalan isimler

Survivor yarışmasının 10 Mayıs Pazar ekrana gelen 72. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununda ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda kaybeden takım ise ada konseyine gitti ve oylama yaparak elemeye kalan ismi belirledi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Ünlüler ve gönüllüler takımları 2. dokunulmazlık oyununda zorlu parkurda yarıştı. Fakat gönüllüler takımı, 2. dokunulmazlığı kazanma hırsını sahaya daha iyi yansıttı. Böylece skoru 5-1’e getirdiler. Oyunun ikinci yarısında ise gönüllülerin başarısı devam etti ve üç oyundan iki tanesini alarak skoru 7-2 yaptılar. Sonraki iki oyunu alan ünlüler, oyunu çevirmek için ümitlendiler. Fakat sonraki oyunları kaybetmeyen gönüllüler, 10-4 skorla bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

SURVIVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020'de bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında eleme adayı Berkan olmuştu. Son bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 2. eleme adayı Mert Öcal oldu.