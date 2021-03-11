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Survivor'da 45. yeni bölümde acil durum konseyi! Çağrı Atakan kararını açıklıyor! Çağrı Survivor'dan ayrılacak mı?

11.03.2021 02:53 | Son Güncelleme:
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Survivor'da 45. yeni bölümde acil durum konseyi! Çağrı Atakan kararını açıklıyor! Çağrı Survivor'dan ayrılacak mı?

Survivor'da sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen yarışmacı Çağrı Atakan'a, Acun Ilıcalı, 5 ödülden men cezası vermişti. Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılırsa mutlu olacağını söylediği Çağrı, bir hafta süre istemişti. Survivor yeni bölümde Çağrı Atakan kararını açıklıyor. Gözyaşlarına boğulan Çağrı'nın "Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğimYa da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Kararımı verdim" sözleri dikkat çekiyor. Peki Çağrı Atakan Survivor'dan ayrılıyor mu?

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in 45. yeni bölümü 11 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek. Survivor'da çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı 45. bölümden fragman da yayınlandı. Acun Ilıcalı, Barış'ın sakatlığı nedeniyle acil durum konseyini topluyor.

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MURAT CEYLAN'IN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ!

Yeni bölümde toplanan konseyde Survivor Çağrı, yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağını açıklıyor. Survivor'da ödül oyunu sırasında gönüllüler takımına kızan Çağrı'yı, sunucu Murat Ceylan "Çağrı yeter" sözleriyle uyarmıştı. Bunun üzerine ise çılgına dönen Çağrı Atakan, "Ne yeter? Sana ne?" diye bağırarak Murat Ceylan'ın üzerine yürümüştü.
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Survivor'da Murat Ceylan'la kavga eden Çağrı Atakan ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan şok karar! Çağrı Atakan Survivor'dan ayrılacak mı?Survivor'da Murat Ceylan'la kavga eden Çağrı Atakan ne ceza aldı? Acun Ilıcalı'dan şok karar! Çağrı Atakan Survivor'dan ayrılacak mı?

ÇAĞRI ATAKAN SURVIVOR'A VEDA MI EDİYOR?

Konseyde ise Acun Ilıcalı, Çağrı'yı sert sözlerle uyarmış ve 5 ödülden men cezası vermişti. Ilıcalı, "Bu cezaya dayanamayabilirsin. Şimdi Survivor'dan ayrıldığını açıklarsan mutlu olurum. Kararını hemen ver" demişti. Bu sözler üzerine gözyaşlarına boğulan Çağrı ise bir hafta süre istemişti.

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"KARARIMI AÇIKLIYORUM"

Survivor yeni bölümdeki konseyde ise Çağrı Atakan kararını açıklıyor. Çağrı'nın "Kararımı verdim. 'Buradan gitmen beni mutlu eder' dediğinizde boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim. Ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım" sözleri dikkat çekiyor. Çağrı'nın konuşması sırasında takım arkadaşları da duygusal anlar yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Çağrı Atakan
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