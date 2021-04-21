Survivor'da acil durum konseyi! Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da ödül oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları acil durum konseyinde toplanıyor.
Konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerinin ardından yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor.
Survivor'da ünlüler takımından Merve Aydın geçtiğimiz günlerde oyun alanında parkurdaki engellere çarpmış ve kanlar içinde kalmıştı. Burnu kırılan Merve Aydın, Doktor Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğu dile getirmiş; yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti.
Merve'nin operasyonunun başarılı geçtiğini söyleyen Ilıcalı, tedavisinin devam ettiğini ancak son kararı Metin Kuş'un vereceğini söylemişti.
Survivor'da toplanan acil durum konseyinde, yarışmadan ayrıldığı açıklanan ismin ise Merve Aydın olacağı iddia edildi.
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