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Survivor'da acil durum konseyi! Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

21.04.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 75. yeni bölümünde acil durum konseyi toplanıyor. Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını açıklamasıyla yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor. Survivor'da diskalifiye olan yarışmacının ise geçtiğimiz günlerde burnu kırılan Merve Aydın olduğu iddia edildi.

Survivor'da acil durum konseyi! Merve Aydın Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da ödül oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları acil durum konseyinde toplanıyor.

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerinin ardından yarışmacılar gözyaşlarına boğuluyor.

MERVE AYDIN'IN BURNU KIRILMIŞTI

Survivor'da ünlüler takımından Merve Aydın geçtiğimiz günlerde oyun alanında parkurdaki engellere çarpmış ve kanlar içinde kalmıştı. Burnu kırılan Merve Aydın, Doktor Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
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Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğu dile getirmiş; yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti.
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Merve'nin operasyonunun başarılı geçtiğini söyleyen Ilıcalı, tedavisinin devam ettiğini ancak son kararı Metin Kuş'un vereceğini söylemişti.
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Survivor'da toplanan acil durum konseyinde, yarışmadan ayrıldığı açıklanan ismin ise Merve Aydın olacağı iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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