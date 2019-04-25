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Survivor’da Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Survivor'da ödül oyunu gecelerinin ardından merak edilen soru "Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?" oluyor. Ancak yayınlanan son bölüme damgasını Yusuf ile Atakan arasındaki tartışma vurdu.

Survivor’da Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Survivor Türkiye Yunanistan’da mücadele devam ederken, her geçen hafta heyecan artarak devam ediyor. Açlıkla mücadele eden yarışmacıların ödül oyununda koydukları mücadele kadar tartışmaları ve hareketleri de dikkat çekiyor.

Survivor son bölüme ise Yusuf Atakan kavgası damga vurdu. Yarışmada birbirlerine ile yakın arkadaş olan yarışmacılar son bölümde tartışarak arkadaşlıklarını bitirme noktasına geldi. Ödül oyununda ise iki takım ve stres altında çıktığı oyunda kıyasıya bir yarışa sahne oldu.

SURVİVOR’DA HİKMET VE YUSUF KAVGASI

Survivor’da merakla beklenen soru cevabını buldu. Geçtiğimiz günlerde oyun sırasında büyük bir tartışmaya giren Hikmet ve Yusuf’un alacakları cezalar belli oldu.

Yarışmanın sunucularından Murat Ceylan’ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Hikmet ve Yusuf arasındaki gerginlik sonrası alınan kararı açıklıyorum. Hikmet ve Yusuf 3’er oyunda oynamayacaklar ve 3’er ödülden yararlanamayacaklar. Eğer bir kez daha bu ikili tansiyonu yükseltirlerse haklarında hiç istenilmeyen bir karar verilecek.

SURVİVOR’DA YUSUF ATAKAN KAVGASI

Survivor son bölümde siyah takımda yer alan Atakan ile Yusuf arasında tartışma yaşandı. Yusuf, iletişim ödülünde Atakan’ın arkadaşı ile yaptığı konuşmayı hatırlatarak alındığını söyledi. İkili arasında bu sözlerin ardından beklenmedik bir tartışma yaşandı.

Tansiyonun yükseldiği anlarında ardından, Atakan yere düşerek fenalaştı. Sağlık ekipleri Atakan’a hemen müdahale etti.

Survivor’da ödül oyununu ise beyaz takım kazandı.

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Survivor Acun Ilıcalı Hikmet ve Yusuf

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