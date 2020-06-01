Survivor'da Acun Ilıcalı'yı kızdıran sözler! Yunus Emre'yi oyundan diskalifiye etti! Survivor 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 94. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 1 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek Survivor yeni bölümde takımlar, büyük ödül için karşı karşıya gelecek. Oyun öncesinde Acun Ilıcalı’nın açıkladığı büyük ödül ile birlikte yarışmacıların ağzı açık kaldı. Ünlüler ile gönüllüler, büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele verecek.

"ANLATTIĞIMIZDAN DA ANLAMIYORSUN"

Büyük ödül ile birlikte oyunda gerginlikler yaşanıyor. Oyun sırasında Berkan ile tartışan Yunus Emre'yi Acun Ilıcalı uyarıyor. Acun'un "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kötü kelime kullanamazsın. Bunu anlamıyor musun sen?" sözleri üzerine Yunus Emre gülerek "Anlıyorum abi" diyor. Ancak Yunus Emre'nin bu uyarı karşısında gülmesi Acun'u kızdırıyor. Ilıcalı, "Hiç anlamış gibi değilsin. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun" diyerek Yunus Emre'yi oyundan ihraç ediyor.



