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Survivor'da Acun Ilıcalı'yı kızdıran sözler! Yunus Emre'yi oyundan diskalifiye etti! Survivor 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 02:24 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda yarışıyor. Gergin geçen oyun sırasında ise Yunus Emre ile Berkan arasında tartışma yaşanıyor. Acun Ilıcalı, sözlerinden dolayı Yunus Emre'yi uyarıyor. Ancak Yunus Emre'nin gülerek yanıt vermesi Acun Ilıcalı'yı çok kızdırıyor. Acun, "Kötü kelime kullanamazsın. Sen anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun" diyerek Yunus Emre'yi oyundan diskalifiye etti.

Survivor'da Acun Ilıcalı'yı kızdıran sözler! Yunus Emre'yi oyundan diskalifiye etti! Survivor 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 94. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 1 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek Survivor yeni bölümde takımlar, büyük ödül için karşı karşıya gelecek. Oyun öncesinde Acun Ilıcalı’nın açıkladığı büyük ödül ile birlikte yarışmacıların ağzı açık kaldı. Ünlüler ile gönüllüler, büyük ödülü kazanmak için kıyasıya mücadele verecek.

"ANLATTIĞIMIZDAN DA ANLAMIYORSUN"

Büyük ödül ile birlikte oyunda gerginlikler yaşanıyor. Oyun sırasında Berkan ile tartışan Yunus Emre'yi Acun Ilıcalı uyarıyor. Acun'un "Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kötü kelime kullanamazsın. Bunu anlamıyor musun sen?" sözleri üzerine Yunus Emre gülerek "Anlıyorum abi" diyor. Ancak Yunus Emre'nin bu uyarı karşısında gülmesi Acun'u kızdırıyor. Ilıcalı, "Hiç anlamış gibi değilsin. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun" diyerek Yunus Emre'yi oyundan ihraç ediyor.


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