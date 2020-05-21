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Survivor'da adalar birleşti! Ünlülerden Yunus Emre gönüllüler için sınır çizdi: Efendi olurlarsa vize veririz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 02:06 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında uzun süredir beklenen adalar birleşmesi yaşandı. Survivor'da gönüllüler takımı, daha büyük ve ferah alana sahip olan ünlülerin kampına yerleşti. Ünlüler takımı gönüllüler yarışmacılarını sıcak bir şekilde karşıladı. Ancak Yunus Emre, kendi alanları için sınır çizdi ve girmelerine izin vermeyeceğini söyledi. Yunus Emre'nin "Buraya geçiş vizeli. Efendi olurlarsa vize veririz. Mert abinin hatırası olan kulübeye girmelerine de izin vermeyeceğim" sözleri dikkat çekti.

Survivor'da adalar birleşti! Ünlülerden Yunus Emre gönüllüler için sınır çizdi: Efendi olurlarsa vize veririz

Survivor'da Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada yarışmada iki takımın da aynı adada konaklayacağını yani adaların ve kampların birleşeceğini açıklamış ve bu karar konseyde iki takım tarafından konuşulmuştu. Survivor'ın yeni bölümünde beklenen an geldi ve ünlüler ve gönülllülerin kamp alanları birleşti.

YUNUS EMRE SINIR ÇİZDİ!

Yarışmanın kalan kısmında artık ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, aynı yerde Survivor hayatlarını sürdürecek. Ünlüler takımının kaldığı kamp alanının daha geniş olması nedeniyle gönüllüler takımı bu alana taşındı. Gönüllüler yarışmacıları Survivor'ın ilk gününden bu yana kaldıkları yere son kez bakıp, eşyalarını da toplayarak ünlüler takımının yanına gitti. Ünlüler yarışmacıları gönüllüleri sıcak bir şekilde karşıladı.

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Ancak Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan'a söyledi.

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Yunus Emre'nin "Mert abinin bize bıraktığı mirasta oturmalarını istemiyorum. Öyle bir şey yaparlarsa çileden çıkarım. Orası Sercan abi ve bana geldi. Deniz manzaralı en güzel yeri de kendimize ayırdık. Hassas olmazlarsa hassaslaştıracağım. Kötü kokular geliyor burnuma" sözleri dikkat çekti.

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