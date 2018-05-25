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Survivor'da Adem'den Turabi için şok sözler 'Ucuz kahramanlık yapıyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Adem ile Turabi arasında ödül oyununda yaşanan büyük gerilimin yankıları devam ediyor. Turabi ve Nagihan'a kızgınlığı bir türlü geçmeyen Adem'den Turabi için şok sözler geldi. Survivor'da oyun sırasında Hilmi Cem ve Ümit'le konuşan Adem, 'Turabi ucuz kahramanlık yapıyor' dedi. Turabi ise seremonide yaşanan tartışmayı hatırlatarak 'Anlık sinirle ve açlıkla oluyor. Adaya dönünce unutuyoruz' dedi.

Survivor'da Adem'den Turabi için şok sözler 'Ucuz kahramanlık yapıyor'

Survivor'ın 24 Mayıs Perşembe yayınlanan 79. bölümünde baraka ve Türkiye ödüllerinin heyecanı yaşandı. Ancak yarışmada geçtiğimiz günlerde ciddi bir tartışma daha yaşayan Turabi ve Adem arasındaki gerilim sürdü.

ADEM'İN TURABİ VE NAGİHAN'A KIZGINLIĞI GEÇMİYOR!
Ada oyununda parkurdaki yerlerine geçen Adem, Turabi ile aralarında yaşadıkları tartışmayı Hilmi Cem ve Ümit Karan'a anlattı. Turabi için 'Ucuz kahramanlık' yapıyor diyen Adem'n hem Nagihan'a hem de Turabi'ye olan kızgınlığının geçmediği görüldü. Survivor'da Kıbrıs finallerine gitmenin anahtarı olan sembol oyunlarının finalinde Adem ve Turabi mücadele ederken, Nagihan'ın kenardan Turabi'ye destek vermesi Adem'i çok kızdırmıştı. Oyunda da kaybeden Adem, Turabi ve Nagihan'a sert tepki göstermişti.

Survivor son bölümde yine Turabi'yi eleştiren Adem, 'Dönüp neredeyse parkurda Nagihan'a 'sus' diyecektim. Herkes susmuş niye böyle bir şey yapıyorsun. Ayıp ve gereksiz. Ona destek olurken bana zarar verirsin. Turabi'lik bir durum yok. O kendi kendine ucuz kahramanlık yapıyor. Sanki ben kadına karaktersiz demişim. Gerke yok yani. Pire için yorganı yakarım gerekirse ama karakterimden ödün vermem. Beni seven böyle sevsin. Benim için ince çizgiler var. Doğru veya yanlış bu benim' şeklinde konuştu.

TURABİ, ADEM TARTIŞMASINI AÇLIĞA BAĞLADI
Ada oyunu öncesi seramonide sembol oyununda yaşanan tartışmayı gündeme getiren Turabi, değerlendirmelerde bulundu... Seramonideki tartışmalardan sonra adada birbirimize girdiğimizi düşünebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Anlık sinirle birbirimize giriyoruz ama sonra duruluyor. Açlığın verdiği yetkiyle birbirimize giriyoruz ama sonra adada herkes kendi halinde takılıyor.


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