Survivor'da Adem ve Batuhan seremonide birbirine girdi! "Kreşe döndürdünüz burayı"

Survivor 2022'de büyük heyecan sürmeye devam ederken, takımlar arasında da gerginlikler yaşanmaya devam ediyor. Dün oynanan haftanın 4. dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı mücadeleyi 2-0 kazanırken, oyun sonrası seremonide Batuhan adeta esti gürledi. Takımındaki enerjiden memnun olmayan Batuhan, sert açıklamalarda bulundu. Batuhan'ın açıklamaları üstüne Adem'in de devreye girmesiyle, ikili arasında tansiyon yükseldi.

"KREŞE DÖNDÜRDÜNÜZ BURAYI"

Dokunulmazlık oyunu sonrası seremonide sert açıklamalarda bulunan Batuhan, Adem ile birbirine girdi. Batuhan, takımın benchteki enerjisinin kötü olduğundan ve herkesin bir tripte olduğundan bahsetti. Bunun üzerine devreye giren Adem, "Konuları saptırma. Burada çocukluk yapan sensin" ifadelerinde bulundu. Bu lafın üzerine daha da gerilen Batuhan, "Çocukluk yapan ben miyim? Kreşe döndürdünüz burayı." dedi.

"RACON KESERMİŞ GİBİ KONUŞUYORSUN"

Kavganın sürmesi üzerine ikili arasında tansiyon iyice yükseldi. Burayı kreşe döndüren kişinin Batuhan olduğunu belirten Adem, "Sakin ol biraz. Buraya gelip racon kesermiş gibi, milleti azarlarmış gibi konuşuyorsun." dedi.

MURAT CEYLAN ARAYA GİREREK SAKİNLEŞTİRDİ

Kavgada seslerin yükselmesi üzerine Murat Ceylan, Batuhan'a sakin olması gerektiğini belirtti ve seremonide bunu yapmaması gerektiğini söyledi. Murat Ceylan, "Artık iyice birbirinize dönerek tartışmaya başladınız. Seremonideyiz bu ses burada bu kadar yükselmesin" diyerek yarışmacıları uyardı.

