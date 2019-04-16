Survivor'da araba ve yemek ödüllerini kim kazandı? Emre herkesi korkuttu! Survivor'da eleme adayları kimler?

Türkiye ve Yunanistan televizyonlarında eş zamanlı olarak yayınlanan Survivor 2019, 15 Nisan Pazartesi akşamı 49. son bölümüyle ekrana geldi. Birleşme haftasına girilen Survivor'da siyah ve beyaz takımlar ödül oyunlarında ter döktü. Her hafta verilen araba ödülünü son olarak kazanan isim belli oldu. Diğer yandan ise günlerdir açlıkla mücadele eden yarışmacılar hamburger ödülünü kazanmak için parkurda yarıştılar.
Survivor Türkiye Yunanistan’ın son bölümünde siyah ve beyaz takımlar yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Hamburger ödüllü oyunu 10-8'lik skorla beyaz takım kazandı. Ödül oyununu kazanan beyaz takım yarışmacıları hamburgerin keyfini çıkardılar.
Araba oyununda siyah takım 10’a 6'lık skorla beyaz takımı mağlup etmeyi başardı. Yarışmacılar daha sonra ise ‘siyah mı beyaz mı?’ oyununa kaldı. Oyunda Elpida ve Panagiotis finale kaldı. Elpida oyunu kazanarak bu hafta arabanın sahibi oldu.
Survivor Türkiye Yunanistan kırk sekizinci bölümde oynanan ödül oyununun ardından seremonide Emre bir anda yere yığıldı. Yarışmacıların hemen yardımına koştukları Emre'ye hemen sağlık ekipleri müdahale etti.
Survivor Türkiye Yunanistan'da beyaz takımda yer alan Hikmet ve Sabriye arasında sular durulmuyor. Survivor'da bu hafta oynanan araba oyununda Hikmet, Emre ile karşılaştı. Hikmet, Emre karşısında sayı kaybedince Sabriye yorumda bulundu. Sabriye, 'Hikmet'in neden Emre'yi seçmediği belli oldu.' dedi.
Hikmet ise Sabriye'ye yönelik eleştirilerini sertleştirdi. Hikmet, Sabriye için 'Hiçbir şey yapmasın ama tartışma da yaratmasın. Yarışması kötü, atışları kötü, ada hayatı kötü' yorumunu yaptı.
Survivor 2019'un son bölümünde oynanan ödül oyununun ardından Katerina Dalaka ile Tony arasında gerilim yaşandı. Tony'nin söylediklerine tepki gösteren Dalaka'yı arkadaşları sakinleştirdi.
Survivor'ın 16 Nisan Salı akşamı TV8'de ekrana gelecek olan 49. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanacak.
Tony ve Kyriakos bu hafta eleme adayları olmuştu. Survivor'da ada konseyi toplanacak ve elenen isim açıklanacak. Tony ve Kyriakos arasından en az oyu alan yarışmaya veda edecek.
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