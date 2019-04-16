Survivor'da araba ve yemek ödüllerini kim kazandı? Emre herkesi korkuttu! Survivor'da eleme adayları kimler?

Türkiye ve Yunanistan televizyonlarında eş zamanlı olarak yayınlanan Survivor 2019, 15 Nisan Pazartesi akşamı 49. son bölümüyle ekrana geldi. Birleşme haftasına girilen Survivor'da siyah ve beyaz takımlar ödül oyunlarında ter döktü. Her hafta verilen araba ödülünü son olarak kazanan isim belli oldu. Diğer yandan ise günlerdir açlıkla mücadele eden yarışmacılar hamburger ödülünü kazanmak için parkurda yarıştılar.

SURVIVOR'DA YİYECEK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın son bölümünde siyah ve beyaz takımlar yemek ödülü için karşı karşıya geldi. Hamburger ödüllü oyunu 10-8'lik skorla beyaz takım kazandı. Ödül oyununu kazanan beyaz takım yarışmacıları hamburgerin keyfini çıkardılar.

SURVIVOR'DA ARABAYI BU HAFTA KİM KAZANDI?

Araba oyununda siyah takım 10’a 6'lık skorla beyaz takımı mağlup etmeyi başardı. Yarışmacılar daha sonra ise ‘siyah mı beyaz mı?’ oyununa kaldı. Oyunda Elpida ve Panagiotis finale kaldı. Elpida oyunu kazanarak bu hafta arabanın sahibi oldu.

EMRE HERKESİ KORKUTTU!

Survivor Türkiye Yunanistan kırk sekizinci bölümde oynanan ödül oyununun ardından seremonide Emre bir anda yere yığıldı. Yarışmacıların hemen yardımına koştukları Emre'ye hemen sağlık ekipleri müdahale etti.