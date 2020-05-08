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Survivor'da Ardahan ile Evrim arasında dikkat çeken Nisa sohbeti: Takımı yarı yolda bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 22:21 | Son Güncelleme

Survivor'da geçtiğimiz hafta hem erzak ödülünü hem de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Ardahan ile Evrim'in hedefinde oyuna çıkmayan ve arkadaşlarını yalnız bıraktığı öne sürülen Nisa vardı. Oyuna çıkmayıp, herhangi bir açıklama da yapmayan Nisa'ya sitem eden ve sert sözlerle yüklenen Ardahan'ın açıklamaları ve Evrim'in yorumları dikkat çekti.

Survivor'da Ardahan ile Evrim arasında dikkat çeken Nisa sohbeti: Takımı yarı yolda bıraktı

Survivor'da arkadaşlarından uzakta ormanlık bir alanda baş başa konuşan Ardahan ve Evrim'in gündeminde Nisa vardı. Ekranlarda yer almayan o görüntüler Acunn.com'da yayınlandı. Nisa'nın 2 oyunda bir bu şekilde takımı yarı yolda bıraktığını öne süren Survivor Ardahan, "Belki de onun yüzünden bir kişi takımdan gidecek" dedi.

Nisa'ya tepki gösteren Ardahan, Evrim ile sohbeti sırasında şunları söyledi:

"Çok kötü psikolojik sorunun varsa yine başımın üstüne ama sen oyun kazandık mı, bir şey yedik mi iyi, kaybedince kötü olmaz. Kötü nasıl olur biliyor musun, kaybetmeye tahammülün olmaz. Yerden yere vur. Sinirlen, bağır, çağır. O zaman bir şey olsun.

Ama sen parkurda yarım bırakıyorsan, o parkura 'Çıkmayacağım, yarışmayacağım' diyorsan bizi yarı yolda bırakma lütfen. Çünkü bu 7 kişi normalde çok iyi kadro, kemik kadro. Bizim karşı tarafı mecazi anlamda yerle bir etmemiz lazım. Bir bayandır, bir kızdır. Ne yaşıyorsa bilmiyorum. Ama bu 1-2-3-4-5 olur. Ama bu 2 oyunda bir, 3 parkurda bir bizi yarı yolda bırakırsan. Benim öyle bir durumum olsa yapamıyorum derim. Ama sen bir şey demiyorsun, oyuna çıkmıyorsun"


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