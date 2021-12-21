Survivor'da aşk iddiası! Sosyal medya çalkalandı

Survivor 2021 sezonu sona ermesine rağmen, çalkantıları magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Yarışmanın Ünlüler Takımı'nda yer alan ünlü basketbolcu Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın aşk yaşadığı iddia edildi.
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