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Survivor'da aşk iddiası! Sosyal medya çalkalandı

21.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonu sona ermesine rağmen, çalkantıları magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Yarışmanın Ünlüler Takımı'nda yer alan ünlü basketbolcu Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

Survivor'da aşk iddiası! Sosyal medya çalkalandı

Sosyal medyada, duyanları şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın aşk yaşadığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Çağrı Atakan
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