Survivor'da Atakan'dan Sabriye için ilginç itiraf!

Survivor'da Sabriye hakkında yorumlarda bulunan Atakan, kendisini çok sevdiğini söyledi.

'SABRİYE YAKIN ARKADAŞIM SİNAN'IN KADIN VERSİYONU'

Sabriye'yi İstanbul'daki yakın arkadaşlarına benzeten Atakan, 'Sabriye gerçekten tam bir Karadeniz kadını, ben çok sevdim, çünkü ben de Karadenizliyim. Kanımız çok uyuştu. Hal ve hareketleri İstanbul'daki yakın arkadaşlarıma çok benziyor. Benim yakın arkadaşım Sinan'ın kadın versiyonu. Çok güzel bir insan. Emre de kalbi temiz çocuk. Bizim yanımızda, zamanla tanıyacağız' ifadelerini kullandı.

'ADADA İKİ GRUP VARDI'

Hikmet ise Sabriye ve Emre hakkında konuştu. Sabriye ve Emre adaya geldiğinden beri dengeler değişmediğini belirten Hikmet, 'Adada 2 grup vardı ve Seda ile konsey alanı yaparak bu iki grubu kaynaştırmaya çalışıyoruz. Merhabalar, günaydınlar başladı. Emre'nin gelip gelmemesi önemli değil. Emre kendine bir arkadaş yaptı, ismini ne koydu hatırlayamadım. Onunla konuşuyorum dedi, dertlerimizi birbirimize anlatıyoruz dedi. 11 kişi var adada, kime söylese bir dünya vaktimiz var konuşuruz. Gece 4'te 5'te kalkıyor acayip hareketler yapıyor' dedi.



