Survivor'da Atakan ile Katerina Dalaka aşkı tek taraflı mı? Canlı yayında açıkladı!

Survivor 2019'daki birleşme partisi öncesi birlikte oturan ikilinin, birbirlerine karşılık meyve suyu içirmeleri dikkat çekti. Parti öncesinde havuz başında birlikte oturan Dalaka'dan Atakan'a iltifat geldi. Dalaka, Atakan için, 'Harika görünüyorsun.' dedi.

HAKAN HATİPOĞLU'NDAN ATAKAN DALAKA YORUMU

Hakan Hatipoğlu ise Atakan-Dalaka arasında geçenler için 'tek taraflı' yorumunda bulundu.

Survivor Panorama'da Atakan ile Dalaka arasındaki ilişkiyi yorumlayan İhsan Tarkan, 'Atakan Dalaka'da şöyle bir şey hissediyorum. Tamam bir iletişimleri var, birbirlerine karşı ilgileri var ama konuşamadıkları için öyle kalıyorlar. Konuşamadıkları için birbirlerine bakıyorlar, bir şey içiyorlar o kadar' dedi. Hakan Hatipoğlu ise, 'Bir de bana daha çok tek taraflı geliyor. Dalaka çok isteyen, Atakan böyle 'acaba mı?' diyen. Atakan, kendini Dalaka'ya vermiyor gibi' ifadelerini kullandı.

KATERİNA DALAKA KİMDİR?

Katerina Dalaka, Survivor 2019'un en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Karşı takımdan Atakan ile oldukça samimi diyaloglar yaşayan Katerina Dalaka'ın hayatı yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor.