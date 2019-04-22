Mynet Trend

Survivor'da Atakan ile Katerina Dalaka aşkı tek taraflı mı? Canlı yayında açıkladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.04.2019 21:26 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da aşk yaşadıkları iddia edilen Katerina Dalaka ile Atakan'ın birleşme partisindeki samimi görüntüleri dikkat çekti. Atakan ile Katerina Dalaka'nın birbirlerine karşı olan davranışları ve aralarındaki iletişim Survivor Panorama'da gündeme getirildi. Peki, Katerina Dalaka kimdir, Atakan ile aşk mı yaşıyor?

Survivor'da Atakan ile Katerina Dalaka aşkı tek taraflı mı? Canlı yayında açıkladı!

Survivor 2019'daki birleşme partisi öncesi birlikte oturan ikilinin, birbirlerine karşılık meyve suyu içirmeleri dikkat çekti. Parti öncesinde havuz başında birlikte oturan Dalaka'dan Atakan'a iltifat geldi. Dalaka, Atakan için, 'Harika görünüyorsun.' dedi.

HAKAN HATİPOĞLU'NDAN ATAKAN DALAKA YORUMU

Hakan Hatipoğlu ise Atakan-Dalaka arasında geçenler için 'tek taraflı' yorumunda bulundu.

dalaka-atakan-survivor12509490135cbcbaa133832

Survivor Panorama'da Atakan ile Dalaka arasındaki ilişkiyi yorumlayan İhsan Tarkan, 'Atakan Dalaka'da şöyle bir şey hissediyorum. Tamam bir iletişimleri var, birbirlerine karşı ilgileri var ama konuşamadıkları için öyle kalıyorlar. Konuşamadıkları için birbirlerine bakıyorlar, bir şey içiyorlar o kadar' dedi. Hakan Hatipoğlu ise, 'Bir de bana daha çok tek taraflı geliyor. Dalaka çok isteyen, Atakan böyle 'acaba mı?' diyen. Atakan, kendini Dalaka'ya vermiyor gibi' ifadelerini kullandı.

620_340_atakandan-murat-boz-sarkisi-dalaka-ile-goz-goze-soyledi-750x409.4202898550725_5cbcde3c309b2

KATERİNA DALAKA KİMDİR?

Katerina Dalaka, Survivor 2019'un en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Karşı takımdan Atakan ile oldukça samimi diyaloglar yaşayan Katerina Dalaka'ın hayatı yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor.

640xauto

Katerina Dalaka, Survivor 2019’un Yunan takımında yer aldı. Katerina Dalaka Almanya’nın Münih kentinde, 20 Ağustos 1992 tarihinde dünyaya geldi. Sportmen bir aileden gelen genç yarışmacı, Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018 yarışmacılarından biriydi. Yunanistan ekibinde yarışan Dalaka, rakip takımda yer alan Atakan'a karşı olan hislerini açıkça anlatmıştı. Atakan'ın kendisine verdiği bilekliğin onun için çok anlamlı olduğunu söyleyen Dalaka, Atakan'a sempati duyduğunu dile getirmişti.


PARTNERDeren'e uyarı geldi!Deren'e uyarı geldi!
Ünlü yönetmenden Palu ailesi kararı! Ünlü yönetmenden Palu ailesi kararı!
İddialı dizi reytinglere yenildi!İddialı dizi reytinglere yenildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor survivor panorama Survivor 2019 katerina dalaka

En Çok Okunan Trend Haberler

İndirimli ulaşım ve su hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

İndirimli ulaşım ve su hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

Süper minisi ve seksi dansı olay oldu

Süper minisi ve seksi dansı olay oldu

Davada ceza çıktı; Sıla bu paylaşımı yaptı

Davada ceza çıktı; Sıla bu paylaşımı yaptı

Arda Turan'la ilgili bomba iddia!

Arda Turan'la ilgili bomba iddia!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü yönetmen karar verdi! Palu ailesi film oluyor

Ünlü yönetmenden Palu ailesi kararı!

Nöbet dizisi bitiyor mu? Nöbet 7. ve final bölüm fragmanı izle!

İddialı dizi reytinglere yenildi!

Survivor'da kim kaç kilo verdi? Hikmet'in şaşırtan değişimi! Survivor 2019 birleşme partisinde yaşananlar

Survivor'da verdikleri kilolarla şaşırttılar!

Cannes Film Festivali programı açıklandı

Cannes Film Festivali programı açıklandı

'Ruslar, Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor'

'Ruslar, Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor'

The Witcher dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

The Witcher hakkında yeni detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.