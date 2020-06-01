Survivor'da Berkan ile Yunus Emre kavgası! Yarışmacılar araya girdi

Survivor 2020’de dokunulmazlık oyunu sonrasında kampta Berkan ile Yunus Emre arasında tansiyon yükseldi. Haftanın gergin anları olarak ekrana gelen bu olay, Yunus Emre’nin “Ersin abi olsaydı bu kadar rahat olmazdınız” sözleri ile başladı.

Yunus Emre, gönüllüler takımının ünlüler takımını küçümsediğini iddia etti. Bunun üzerine Survivor Berkan, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek ne dediklerini açıkladı. Fakat Yunus Emre ile Berkan arasında konuşma sırasında ortamda gerginlik gittikçe yükseldi. Ardahan, bu sırada araya girerek Yunus Emre’yi uzaklaştırdı.

Ama iki yarışmacı arasında atışma bu sefer uzaktan uzağa devam etti. Karşılıklı atışmalar ile tansiyon iyice yükseldi ve Berkan ile Yunus Emre birbirlerinin üzerine yürümeye başladı. Burada araya giren arkadaşları, Berkan ile Yunus Emre’yi sakinleştirmeye çalıştı.

