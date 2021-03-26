MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da birleşme partisi öncesi son ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor'da birleşme partisi öncesi son ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

26.03.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelen 55. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, birleşme partisi öncesi son ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı ödül oyununda yarışmacılar, engelleri geçerken çok zorlandı. Peki, Survivor’da ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Birleşme partisi öncesi son ödül ne idi?

Survivor'da birleşme partisi öncesi son ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021'de birleşme partisine kalmayı garantileyen yarışmacılar, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. Survivor son bölümde haftanın takım kaptanları için oylama yapıldı. Ünlüler takımında Çağrı, gönüllüler takımından Poyraz takım kaptanı seçildi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da yarışmacılar verilecek ödülü kazanmak için parkurda inanılmaz bir rekabete girdi. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorladı. Finalde mekanizma ile sepetlere atılacak üç basket ile takımlarına sayı kazandırdı. Oyunda parkurda daha başarılı olan takım gönüllüler oldu. Mücadeleyi 10-5 kazanan gönüllüler ödülün sahibi oldu.

s2

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları, üç çeşit pizza yeme ve yanında kola içme şansına erişti.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2021 birleşme partisi, 27-28 Mart tarihlerinde yapılacak. Geçen senenin şampiyonu Cemal Can Canseven’in parti vereceği, dünyaca ünlü yıldız Jason Derulo’nun konser vereceği Survivor 2021 birleşme partisi büyük heyecanla bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Melis İşiten'in hayatıMelis İşiten'in hayatı
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte ünlü oyuncunun oynadığı diziler.

Melis İşiten'in hayatı

Survivor'da Çağrı ile Batuhan gerginliği! "Adım adım her şeyi planlamış"

Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu koronadan hayatını kaybetti

Survivor market oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021’de market oyunu ödülü ne oldu?

Survivor market oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021’de market oyunu ödülü ne oldu?

TRT dizisi Barbaros ne zaman başlayacak? İşte Barbaros dizisinin oyuncuları

TRT dizisi Barbaros ne zaman başlayacak?

Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mert Fırat kimdir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.