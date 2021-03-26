Survivor'da birleşme partisi öncesi son ödül oyununu kim kazandı? 25 Mart Survivor 2021'de ödül ne oldu?

Survivor 2021'de birleşme partisine kalmayı garantileyen yarışmacılar, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verdi. Survivor son bölümde haftanın takım kaptanları için oylama yapıldı. Ünlüler takımında Çağrı, gönüllüler takımından Poyraz takım kaptanı seçildi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da yarışmacılar verilecek ödülü kazanmak için parkurda inanılmaz bir rekabete girdi. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorladı. Finalde mekanizma ile sepetlere atılacak üç basket ile takımlarına sayı kazandırdı. Oyunda parkurda daha başarılı olan takım gönüllüler oldu. Mücadeleyi 10-5 kazanan gönüllüler ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL NE OLDU?

Ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları, üç çeşit pizza yeme ve yanında kola içme şansına erişti.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2021 birleşme partisi, 27-28 Mart tarihlerinde yapılacak. Geçen senenin şampiyonu Cemal Can Canseven’in parti vereceği, dünyaca ünlü yıldız Jason Derulo’nun konser vereceği Survivor 2021 birleşme partisi büyük heyecanla bekleniyor.

