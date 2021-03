Survivor'da Çağrı ile Batuhan gerginliği! "Adım adım her şeyi planlamış"

Survivor 2021'de sular durulmuyor. Survivor 2021'in son ada konseyinde, halk oylaması sonucu SMS birincisi olan Çağrı Atakan, eleme potasına Batuhan Karacakaya'yı göndermişti. Batuhan, oy oranı yüksek olduğu gerekçesiyle kendisini eleme potasına gönderen Çağrı'nın 'kardeşim' şeklindeki sözünü inandırıcı bulmadığını vurgulamıştı.

Survivor Çağrı, Batuhan'ın adaya gelmeden önce her şeyi planladığını ve İsmail Balaban'ın onun planına uymamasıyla oyununun bozulduğunu söyledi. Çağrı Atakan "En başından beri her şeyi programlamış, her şey planlı; nerede ne konuşacağı, ne zaman ne yapacağı, kimlerle nasıl iletişim halinde olacağı, hatta adalar birleştikten sonra bile kiminle nasıl bir ilişki götüreceğini planlamış. Ufak ufak sinyallerini vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

İlk kez SMS birincisi olan Çağrı, "Geldiği zaman İsmail'le bir olmaya çalıştılar. Sonra İsmail oyunu bozunca orada bir çatlama oldu, iş bire bire döndü. Şu an gizliyor. İstediği kadar gizlesin, saklayamayacak" açıklamasını yaptı.