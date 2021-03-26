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Survivor'da Çağrı ile Batuhan gerginliği! "Adım adım her şeyi planlamış"

26.03.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'deki son ada konseyinde sms birincisi olan Çağrı Atakan, Batuhan'ı eleme adayı olarak göstermişti. Batuhan ise Çağrı'nın kararına tepki göstermişti. İkili arasında yaşanan gerginlik konseyin ardından devam etti. Çağrı Atakan ve Batuhan Karacakaya verdikleri röportajlarda ilginç ifadeler kullandu.

Survivor'da Çağrı ile Batuhan gerginliği! "Adım adım her şeyi planlamış"

Survivor 2021'de sular durulmuyor. Survivor 2021'in son ada konseyinde, halk oylaması sonucu SMS birincisi olan Çağrı Atakan, eleme potasına Batuhan Karacakaya'yı göndermişti. Batuhan, oy oranı yüksek olduğu gerekçesiyle kendisini eleme potasına gönderen Çağrı'nın 'kardeşim' şeklindeki sözünü inandırıcı bulmadığını vurgulamıştı.

TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'in son ada konseyinde, halk oylaması sonucu SMS birincisi olan Çağrı Atakan, eleme potasına Batuhan Karacakaya'yı göndermişti. Batuhan, takım arkadaşının bu kararına tepki göstermişti.

Survivor Çağrı, Batuhan'ın adaya gelmeden önce her şeyi planladığını ve İsmail Balaban'ın onun planına uymamasıyla oyununun bozulduğunu söyledi. Çağrı Atakan "En başından beri her şeyi programlamış, her şey planlı; nerede ne konuşacağı, ne zaman ne yapacağı, kimlerle nasıl iletişim halinde olacağı, hatta adalar birleştikten sonra bile kiminle nasıl bir ilişki götüreceğini planlamış. Ufak ufak sinyallerini vermeye başladı" ifadelerini kullandı.
İlk kez SMS birincisi olan Çağrı, "Geldiği zaman İsmail'le bir olmaya çalıştılar. Sonra İsmail oyunu bozunca orada bir çatlama oldu, iş bire bire döndü. Şu an gizliyor. İstediği kadar gizlesin, saklayamayacak" açıklamasını yaptı.

Ünlüler takımın başarılı yarışmacısı Batuhan ise "Altı haftadır performans birincisiyim. Hedef mi ne? Sonuna kadar asılacağım. Hak etmediğim bir başarıda gözüm olmadı, olmayacak" dedi.24 yaşındaki oyuncu, "İnsanlar 'bu çocuk hak etti' diyecek. Ben o zaman mutlu olurum. Hak etmediğim bir şampiyonlukta gözüm olmadı. Allah'ın izniyle inşallah hak ede ede emin adımlarla ilerleyeceğim" şeklinde konuştu.

GONCA ELENDİ

'Survivor 2021'de birleşme partisi öncesi yarışmaya veda eden son isim ünlüler takımından Gonca Kakar olmuştu. Gonca; Aleyna Çalışan, Hanzade, Ayşe ve Batuhan'dan daha az oy almıştı.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Batuhan Karacakaya Çağrı Atakan
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